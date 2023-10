NASA's Psyche Mission: Ferkenne in metaal-rike asteroïde

NASA hat koartlyn de Psyche-missy lansearre, in romteskip dat reizget nei de asteroïderiem om in asteroïde te studearjen bekend as Psyche. Dizze bysûndere asteroïde wurdt leaud metaal-ryk te wêzen, wat it in unyk objekt fan stúdzje makket foar wittenskippers. De missy hat as doel ynsjoch te krijen yn 'e gearstalling en kearn fan planeten dy't lykje op ús.

David Lawrence, in haadprofessional personielslid oan it Applied Physics Laboratory fan Johns Hopkins University, is de haadûndersiker foar ien fan 'e ynstruminten oan board fan it Psyche romteskip. It ynstrumint, in gamma-ray- en neutronspektrometer, sil helpe om de gearstalling fan 'e asteroïde te analysearjen.

Hippos: Krêftige kaken, yneffisjinte Chewers

Nettsjinsteande harren krêftige kaken en skriklike tosken, nijlpaarden binne ferrassend inefficiënte chewers. In stúdzje publisearre yn PLOS One docht bliken dat nijlpaarden wrakselje mei de slypbeweging dy't nedich is om har iten effisjint te kauwen. Har kauwfeardigens liket opoffere te wêzen foar it brûken fan har kaken foar fjochtsjen.

Marcus Clauss, in heechlearaar oan 'e Universiteit fan Zürich, en syn kollega's hawwe de stúdzje útfierd. Se ûntdutsen dat nijlpaarden unike kwaliteiten hawwe dy't har yn steat meitsje om krêft út te oefenjen mei har kaken, mar net te kauwen yn 'e tradisjonele sin.

De syngronisearjende krêft fan muzyk

Harkje nei muzyk bringt net allinnich nocht, mar soarget ek foar dielde ûnderfiningen ûnder harkers. In stúdzje útfierd troch Wolfgang Tschacher, in psycholooch oan 'e Universiteit fan Bern, docht bliken dat minsken dy't klassike muzykkonserten bywenje har bewegingen, hertslach en sykheljen syngronisearje. Dizze syngronisaasje is djip woartele yn ús evolúsjonêr ferline.

Tschacher brûkte draachbere sensoren en motion capture technology om de reaksjes fan it konsertpublyk te mjitten. Syn ûndersyk, publisearre yn Scientific Reports, jout ynsjoch yn 'e djippe ynfloed fan muzyk op minsklike fysiologyske prosessen en kollektive ûnderfiningen.

Cicadas: In bloeiende ekosysteem-ynfloed

It periodyk ûntstean fan sikades elke 17 jier hat wichtige gefolgen foar bosk-ekosystemen. Ûndersyk útfierd troch biolooch Zoe Getman-Pickering oan de George Washington University docht bliken dat as sikades opkomme, se jouwe in oerfloedich iten boarne foar ferskate bisten, ynklusyf fûgels. Dat liedt ta in ôfname fan de fûgelpredaasje op rûpen, mei as gefolch mear blêdskea op ikebeammen.

De stúdzje, publisearre yn Science, markeart de komplekse kaskadende effekten dy't de sikliske befolkingsboomen fan sikades hawwe op it ekosysteem.

Deep Sea Mining: Weagjen risiko's en beleannings

Der is in groeiende kommersjele belangstelling foar it ûntginnen fan weardefolle metalen út 'e djippe oseaanflier. Resinte ekspedysjes hawwe lykwols ek bliken dien dat djipseekosystemen thús binne foar seldsume en delikate foarmen fan libben. Undersikers dy't mineralrike hydrotermyske vents yn 'e Stille Oseaan ûndersochten, ûntdutsen ûnderierdske grothabitaten dy't fol mei libben. Dizze habitats kinne mooglik ferbûn wurde, wat oanjout dat de needsaak is foar fierder ûndersyk foardat alle mynbouaktiviteiten plakfine.

Yn in oare soart omjouwing, neamd polymetallyske nodules, wurde weardefolle mineralen ferspraat oer de seeboaiem. Muriel Rabone, fan it Natuerhistoarysk Museum yn Londen, en har kollega's skatte dat der tûzenen ûnbekende soarten libje kinne op en by dizze nodules. De stúdzje, publisearre yn Current Biology, beklammet it belang fan it begripen fan dizze ekosystemen foardat se har potensjele boarnen brûke.

