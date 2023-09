In resint rapport fan it US Government Accountability Office (GAO) hat iepenbiere dat senior NASA-amtners de raket fan it Space Launch System (SLS) fan it buro beskôgje as "ûnbetelber" op hjoeddeistige kostennivo's. It rapport makket soargen oer de transparânsje fan 'e oanhâldende kosten fan it programma en markeart in gebrek oan dúdlikens oer hokker amtners dizze oanspraken makken.

NASA wurdfierders hawwe noch gjin kommentaar oer it rapport.

It GAO-rapport erkent lykwols dat NASA de needsaak erkent om de betelberens fan it SLS-programma te ferbetterjen. NASA's plan om dit probleem oan te pakken omfettet ynspanningen om it flechtskema te stabilisearjen, effisjinsje te ferheegjen, ynnovaasje oan te moedigjen en oanwinststrategyen oan te passen om kostenrisiko te ferminderjen.

De SLS-raket is in krúsjale komponint fan NASA's Artemis-programma, dat as doel hat in basis op 'e moanne te fêstigjen en fierdere ferkennende en wittenskiplike misjes út te fieren. Hoewol de earste testlansearring fan 'e SLS, bekend as Artemis I, suksesfol wie, hat it programma krityk krigen fan regearingswachthûnen foar kontraktearjende problemen, kostenoerienkomsten en in gebrek oan transparânsje.

It GAO-rapport suggerearret dat NASA in kostenbasisline moat ûntwikkelje om produksjekosten te fangen foar misjes mei de SLS Block I-raket. NASA hat dizze oanbefelling lykwols net folslein ymplementearre, neffens it rapport.

Fanôf no is sawat $ 12 miljard bestege oan 'e ûntwikkeling fan 'e SLS-raket, en NASA hat mear dan $ 11 miljard oanfrege yn har resinte budzjetfoarstel om it programma foar de kommende fjouwer jier te stypjen.

It rapport freget omtinken foar de needsaak foar NASA om de betelberens fan it SLS-programma oan te pakken en transparânsje te ferbetterjen om har duorsumens op lange termyn te garandearjen.

boarnen:

- Ferslach fan 'e US Government Accountability Office (GAO).

- NASA wurdfierders