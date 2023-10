NASA's plannen foar de missy fan Mars Sample Return (MSR), dy't yn 2028 lansearre wurde, binne yn twifel steld troch it Independent Review Board fan it buro. It rapport beljochtet technyske problemen, in eskalearjend budzjet, en in ûnrealistysk lansearringskema as grutte problemen foar de missy.

De MSR-missy is in gearwurking tusken NASA en it European Space Agency en wurdt beskôge as in krúsjale stap yn 'e ferkenning fan Mars. It giet om NASA's Perseverance Rover, dy't al Mars-monsters hat sammele en op it oerflak fan 'e planeet dellein. Dizze samples soene dan wurde ophelle en werom nei de ierde brocht troch de MSR-missy.

Oarspronklik rûsd op $ 4 miljard, binne de kosten fan 'e MSR-missy no opstien nei in skatte $ 5.3 miljard. It rapport fan 'e resinsjebestjoer identifisearret problemen yn' e promoasje, organisaasje, skema en finansiering fan 'e missy. Neffens it rapport waard de missy oprjochte mei unrealistyske ferwachtingen fan budzjet en skema, wêrtroch de lansearringsdatum fan 2028 ûnmooglik waard.

It ferpleatsen fan de lansearring nei it folgjende mooglike finster yn 2030 soe de kosten fan 'e missy ferheegje nei $ 8-11 miljard, wat signifikante druk sette op it budzjet fan NASA foar planetêre wittenskip. In oare opsje foarsteld troch it bestjoer is in gebrûk twa landers ynstee fan ien foar in weromkear de monsters, mar dit soe fierder útwreidzje de tiidline en tanimme kosten.

It rapport advisearret dat NASA it behear en organisatoaryske struktuer fan 'e missy ûndersiikje om ferantwurding te ferbetterjen. It beklammet ek de needsaak foar NASA om it belang fan 'e MSR-missy better mei te dwaan en te kommunisearjen oan it publyk.

Yn reaksje op de befinings fan it beoardielingsbestjoer hat NASA in beoardielingsteam beneamd ûnder lieding fan Sandra Connelly, de adjunktbehearder fan it buro foar wittenskip, om de problemen oan te pakken. It team is fan doel om yn maart takom jier in rapport te publisearjen. Yn 'e tuskentiid hat NASA de befêstiging fan' e offisjele missykosten en skema fertrage.

Dit is net de earste kear dat de MSR-missy krityk hat. Yn july, de Amerikaanske Senaat Appropriation Committee útsprutsen soargen oer technyske útdagings en tanimmende kosten, en rjochte NASA om opsjes te bieden om de missy te feroarjen of te ferminderjen as it net binnen it budzjet kin bliuwe.

De MSR-missy hat ek te krijen mei konkurrinsje fan Sina, dy't har eigen Mars-monster-returmissy fan plan is om om 2030 hinne te lansearjen.

