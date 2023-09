Is der wat frjemd op Mars?

NASA's Perseverance-rover hat in yntrigearjend byld op Mars fêstlein, mei twa rotsblokken dy't in ûngewoane oerienkomst hawwe mei in haaifin en in krabklauw. De rover, dy't yn febrewaris 2021 op 'e Reade Planeet oankaam, hat de Jezero-krater ûndersocht op syk nei tekens fan ferline libben op Mars. Dizze nuver foarmige stiennen wiene lykwols in ûnferwachte ferrassing tidens har missy.

Perseverinsje giet op it stuit troch in âlde rivierdelta dy't eartiids in massive mar wie, rûsd op sa'n 16,000 foet djip. De foto, makke op 18 augustus 2023, toant in fenomeen bekend as pareidolia. Pareidolia komt foar as it brein willekeurige patroanen ynterpretearret as betsjuttingsfolle bylden. In klassyk foarbyld is it waarnimmen fan it gesicht fan Jezus Kristus yn in stik ferbaarnd toast.

Dit is net de earste kear dat Mars it ûnderwerp is fan pareidolia. Ien fan 'e meast ferneamde gefallen is it "Face on Mars", in ôfbylding makke troch NASA's Viking 1 romtesonde yn july 1976, dy't in gesicht liket te ferbyldzjen mei ûnderskate funksjes. Hoewol NASA ferklearre dat de yllúzje in gefolch wie fan skaden, soarge it byld foar wiidferspraat diskusje.

NASA dielde de foto fan 'e haaifin en krabklauwachtige stiennen op sosjale media, en noege sjoggers út om har ynterpretaasjes te dielen. De antwurden lieten in ferskaat oan ferbyldingsrike waarnimmingen sjen, ynklusyf in kofjebean, in Stegosaurus, in pear lippen en in skyldpodkop.

Nettsjinsteande dat Mars miljarden jierren lyn ûnder wetter wie, is d'r op it stuit gjin bewiis dat suggerearret dat de planeet ea ien of oare foarm fan libben hie. Dizze foto's, hoewol yntrigearjend, feroarje ús begryp fan 'e desolate natuer fan Mars net.

