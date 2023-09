NASA's Lucy Spacecraft makket earste ôfbyldings fan asteroïde Dinkinesh

NASA's Lucy romtesonde hat mei súkses syn earste bylden fan 'e wichtichste riem asteroïde, Dinkinesh, makke. Dit is de earste fan 'e 10 asteroïden dy't Lucy oer in perioade fan 12 jier sil studearje. Op it stuit leit 14 miljoen milen fuort fan Dinkinesh, Lucy sil op 265 novimber 1 binnen 2023 milen fan 'e asteroïde komme, mei de nauwe moeting om har systemen te testen.

De bylden makke troch Lucy litte in lytse stip sjen dy't tsjin 'e eftergrûn fan stjerren beweecht, dy't Dinkinesh fertsjintwurdiget. Dizze bylden binne makke op 2 en 5 septimber 2023. It romteskip sil Dinkinesh de kommende twa moannen fierder benaderje oant syn tichtste oankomst.

Yn dizze tiid sil it Lucy-team romteskipsystemen en prosedueres testje, mei in fokus op it terminal trackingsysteem. Dit systeem is ûntworpen om de asteroïde binnen it sichtfjild fan 'e ynstruminten te hâlden as it romteskip mei in snelheid fan 10,000 mph foarby giet.

Om in krekte flyby te garandearjen, sil Lucy trochgean mei it byld fan 'e asteroïde mei syn optyske navigaasjeprogramma. Dit programma bepaalt de relative posysje fan Lucy en Dinkinesh troch de skynlike posysje fan de asteroïde te fergelykjen tsjin de stjereftergrûn. It is lykwols wichtich om te notearjen dat Dinkinesh gjin oerflakdetail sil sjen litte oant de dei fan 'e moeting, om't it in net oplost punt fan ljocht sil bliuwe tidens de oanpak.

De troch Lucy fêstleine bylden waarden makke mei syn hege resolúsje-kamera, it L'LORRI-ynstrumint, levere troch it Johns Hopkins Applied Physics Laboratory. De haadûndersiker fan 'e Lucy-missy, Hal Levison, is basearre yn Boulder, Kolorado, en de missy wurdt beheard troch NASA's Goddard Space Flight Center yn Marylân. It romteskip sels waard boud troch Lockheed Martin Space yn Kolorado.

