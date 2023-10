NASA's Lucy Spacecraft taret him op foar tichtby moeting mei asteroïde Dinkinesh

NASA's Lucy-romteskip makket har op foar har earste moeting fan tichtby mei in asteroïde. Op 1 novimber sil it troch asteroïde Dinkinesh fleane en syn ynstruminten testen as tarieding op takomstige besites oan Trojaanske asteroïden dy't om de sinne njonken Jupiter draaie. Dinkinesh, minder as in heale kilometer breed, leit yn 'e wichtichste riem fan asteroïden tusken de banen fan Mars en Jupiter.

Tidens de flyby sil de primêre fokus wêze om it terminal-trackingsysteem fan it romteskip te testen, wêrtroch it de asteroïde autonoom kin folgje en it yn it each op 'e ynstruminten hâlde. It romteskip sil gegevens sammelje mei syn hege resolúsje kamera en termyske-ynfraread kamera. It sil ek it terminal-tracking-systeem brûke om de asteroïde yn 'e lêste acht minuten fan' e moeting te folgjen en gegevens te sammeljen mei syn kleurôfbylding en ynfraread spektrometer.

Dizze moeting mei Dinkinesh tsjinnet as test foar Lucy's systemen foardat it trochgiet nei har haaddoelen, de Jupiter Trojaanske asteroïden. It doel fan 'e Lucy-missy is om dizze nea earder ûndersochte asteroïden te ûndersiikjen dy't yn twa "swermen" foarút en efter Jupiter om de sinne draaie. Foardat Lucy de Trojaanske asteroïden berikt, sil Lucy yn 2025 in oare flyby hawwe fan in haadriem asteroïde neamd Donaldjohanson foar ekstra tests yn 'e flecht.

De finzene gegevens fan 'e Dinkinesh-moeting sille net allinich weardefolle technyske testresultaten leverje, mar ek mooglik ynsjoch biede yn' e ferbining tusken gruttere asteroïden fan 'e haadriem en lytsere near-ierde asteroïden. Nei de moeting sil Lucy trochgean op har paad om 'e sinne, werom nei de omkriten fan 'e ierde foar in swiertekrêftassistint yn 2024 foardat se yn 2027 de Jupiter Trojaanske asteroïden berikke.

Dizze earste nauwe moeting mei Dinkinesh markearret in spannende mylpeal foar de Lucy-missy, om't it romteskip syn reis fan ferkenning en ûntdekking begjint yn 'e asteroïderiem.

boarnen:

- https://www.nasa.gov/lucy