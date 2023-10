NASA's Lucy Spacecraft bliuwt oanpak nei asteroïde Dinkinesh

De NASA Lucy romtesonde makket stadichoan syn wei nei de asteroïde Dinkinesh, dy't it foar it earst ôfbylde op 3 septimber 2023. Op it stuit is it romteskip sa'n 4.7 miljoen kilometer fuort fan 'e asteroïde, mei sawat 16 miljoen kilometer oer om te reizgjen foar har ferwachte gearkomste op 1 novimber.

As Lucy de asteroïde benaderet, hat it romteskipteam konstatearre dat Dinkinesh stadichoan fleuriger is. Se hawwe ek in lichte fariaasje yn helderheid opmurken dy't oerienkomt mei de bekende rotaasjeperioade fan 'e asteroïde fan 52.7 oeren. It team hat ôfbyldings mei hege resolúsje brûkt makke troch Lucy's kamera, L'LORRI, om har begryp fan 'e posysje fan it romteskip relatyf oan' e asteroïde te ferfine. Dizze ynformaasje hat har tastien Lucy optysk te navigearjen nei de moeting.

Om it trajekt fierder te fine, waard op 29 septimber in lyts korreksjemanoeuvre útfierd, wêrby't de snelheid fan it romteskip mei mar 6 sm/s feroare. Dizze oanpassing wurdt projekteare om it romteskip binnen 265 milen fan 'e asteroïde te bringen. Ein oktober is der wer gelegenheid om as dat nedich is fierdere trajektoanpassingen te meitsjen.

Begjin op 6 oktober kaam it romteskip in plande kommunikaasje-blackout yn doe't it fanút it perspektyf fan ierde efter de sinne passearre. Lucy is lykwols trochgien mei it fêstlizzen fan bylden fan 'e asteroïde tidens dizze blackout en sil se weromstjoere nei de ierde as de kommunikaasje mids oktober wer opsteld is.

Lucy is ûnderdiel fan NASA's Discovery Program en wurdt beheard troch NASA's Goddard Space Flight Center. It romteskip waard boud troch Lockheed Martin Space. De haadûndersiker foar de Lucy-missy is Hal Levison, basearre yn Boulder, Kolorado.

Dizze oanhâldende missy toant de foarútgong en tawijing fan 'e ynspanningen foar romteferkenning fan NASA. De moeting fan Lucy mei Dinkinesh sil weardefolle ynsjoch leverje yn 'e asteroïde en bydrage oan ús begryp fan' e skiednis fan ús sinnestelsel.

Boarne: NASA's Goddard Space Flight Center