De Lucy-sonde fan NASA makket him op foar syn kommende flyby fan de asteroïde Dinkinesh op 1 novimber. Dinkinesh leit yn 'e wichtichste asteroïde riem tusken Mars en Jupiter en sil de earste stop wêze op Lucy's missy om njoggen oare romterotsen te besykjen, bekend as Trojaanske asteroïden. It ynnovative Terminal Tracking System fan it romteskip sil wurde hifke tidens dizze moeting, om't it syn ynstruminten sekuer moat rjochtsje op asteroïden tidens flybys.

Tidens syn oanpak nei Dinkinesh sil Lucy reizgje mei in ongelooflijke snelheid fan 10,000 mph, wêrtroch it in útdaagjende taak is om in goede ôfstimming te hâlden mei de asteroïde. Dizze moeting tsjinnet lykwols as in "dress-repetysje" foar Lucy's takomstige moetings mei de Trojaanske asteroïden, om't de mjitkunde fan 'e foarby fergelykber is mei wat wurdt ferwachte tidens dy moetings.

Dinkinesh sels is in lytse asteroïde, dy't mar 0.5 kilometer breed is. It sil de lytste asteroïde fan 'e haadriem wêze dy't ea fan tichtby ôfbylde is troch in romteskip. Nettsjinsteande syn grutte, leaut it Lucy-team dat Dinkinesh weardefolle gegevens sil leverje foar de missy.

Sadree't de flyby foltôge is, sil Lucy fuortgean fan 'e wichtichste asteroïderiem en weromkomme nei de ierde foar in swiertekrêftassistint yn desimber 2024, dy't it nei de Trojaanske asteroïden sil oandriuwe. Lucy sil dan yn 2025 in oare flyby hawwe fan in asteroïde fan 'e wichtichste riem foardat se yn 2027 úteinlik de Jupiter Trojaanske asteroïden berikke.

De moeting mei Dinkinesh markearret in wichtige mylpeal foar de Lucy-missy, om't it de ynstruminten en navigaasjesystemen fan it romteskip op 'e proef stelt. Dizze missy hat as doel om de geheimen fan it iere sinnestelsel te ûntsluten en ljocht te smiten oer de formaasje en evolúsje fan ús eigen planeet. Mei elke flyby sil Lucy weardefolle gegevens sammelje dy't wittenskippers sille helpe de skiednis fan ús kosmyske buert byinoar te bringen.

