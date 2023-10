NASA om laserkommunikaasjesysteem te lansearjen nei it International Space Station

NASA is klear om nije moanne in laserkommunikaasjesysteem nei it International Space Station (ISS) te stjoeren. It systeem, bekend as ILLUMA-T, sil ynstalleare wurde op 'e eksterne module fan' e ISS. It doel is om laserkommunikaasje mei hege gegevensraten fan it romtestasjon te toanen nei NASA's Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), dy't dan de gegevens werom nei de ierde sil stjoere.

LCRD, lansearre yn 2021, stjoert op it stuit gegevens nei de ierde fanút geosynchrone baan mei in snelheid fan 1.2 Gbps. As estafettesatellit lit LCRD romtemisjes har gegevens oer laserkeppelings nei it estafette stjoere, dat it dan nei grûnstasjons op ierde stjoert. De kombinaasje fan ILLUMA-T en LCRD sil it earste twa-wei laserkommunikaasjerelaissysteem fan NASA oprjochtsje.

It foardiel fan lasersystemen boppe tradisjonele kommunikaasjemetoaden is dat se hegere gegevensraten biede, wylst se lichter binne en minder krêft nedich binne. Dit is benammen foardielich by it ûntwerpen fan romteskip.

De ILLUMA-T-lading wurdt beheard troch NASA's Goddard Space Flight Center, yn gearwurking mei Johnson Space Center en it Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). De lansearring fan it laserkommunikaasjesysteem is pland foar 5 novimber, oan board fan it SpaceX Dragon-romteskip fan NASA's Kennedy Space Center yn Florida.

Neist ILLUMA-T sil it Dragon-romteskip ek oare eksperiminten, hardware en foarrieden drage foar de Expedition 70-bemanning. Ien sa'n eksperimint is it Atmospheric Waves Experiment (AWE), dat sil mjitte de skaaimerken en beweging fan atmosfearyske swiertekrêft weagen. AWE is fan doel om ús begryp fan 'e sfear, waar, klimaat fan 'e ierde te ferbetterjen en strategyen te ûntwikkeljen om de effekten fan romtewaar te ferminderjen.

Boarne: NASA