Hawwe jo jo oait ôffrege wat der leit ûnder de swirljende wolken fan Jupiter, de grutste planeet yn ús sinnestelsel? NASA's Juno Mission is fan doel de geheimen te ûntdekken dy't ferburgen binne yn dizze gasgigant. Tidens syn resinte flyby naam Juno in awe-ynspirearjend byld dat in enigmatysk portret fan Jupiter ûntbleatet, dat docht tinken oan in kubistysk masterwurk.

De foto, makke op 7 septimber tidens Juno's 54ste nauwe moeting mei Jupiter, toant in regio yn it fierste noardlike diel fan 'e planeet mei de namme Jet N7. Dit boeiende byld toant in tumultueuze werjefte fan wolken en stoarmen lâns de terminator fan Jupiter, de grins tusken syn dei- en nachtkanten. Wat dizze momintopname wirklik opmerklik makket, is de hoeke fan sinneljocht, dy't atmosfearyske skaden smyt, en markeart it yngewikkelde terrein en funksjes.

Boargerwittenskipper Vladimir Tarasov brûkte rauwe gegevens fan Juno's JunoCam-ynstrumint om dit betoverende byld te meitsjen. Op in hichte fan likernôch 4,800 kilometer boppe de wolkentoppen fan Jupiter, op in breedte fan likernôch 69 graden noard, joech Juno ús in sublym sicht op Jupiter's yntrigearjende estetyk.

As wittenskippers djipper yngeane yn har stúdzje fan dizze adembenemende formaasjes, hoopje se djippe ynsjoch te ûntsluten yn 'e atmosfearyske prosessen dy't dizze majestueuze planeet regelje. Elke nauwe moeting mei Jupiter biedt in unike kâns foar ûndersikers om har begryp te ferdjipjen fan 'e dynamyk dy't spilet binnen syn útwreide sfear.

FAQ:

F: Wat is pareidolia?

A: Pareidolia is in psychologysk ferskynsel dêr't yndividuen fertroude patroanen waarnimme, lykas gesichten of objekten, yn net-relatearre of willekeurige stimuli.

F: Hoe makket Juno ôfbyldings fan Jupiter?

A: Juno brûkt syn JunoCam-ynstrumint, dat spesifyk is ûntworpen om ôfbyldings mei hege resolúsje fan Jupiter's sfear te fangen tidens syn tichtby flybys.

F: Wat is de terminator fan Jupiter?

A: De terminator op Jupiter is de grins tusken de ferljochte deiside en de tsjustere nachtkant fan 'e planeet.

F: Wa is Vladimir Tarasov?

A: Vladimir Tarasov is in boargerwittenskipper dy't Juno's rauwe gegevens brûkte om it te transformearjen yn it betoverende byld dat waard fêstlein tidens de flyby.

boarnen:

NASA - https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html