NASA's Juno romtesonde makke koartlyn in prachtich byld fan Jupiter's fjirde moanne, Io, tidens in flyby. It byld iepenbiere spoaren fan massive fulkaanaktiviteiten en lava-like oerflakken op 'e moanne. Dizze nije ûntdekking foeget ta oan de skat oan ynformaasje dy't Juno al levere hat oer Jupiter en syn moannen.

Juno's mooglikheden hawwe de ferwachtingen fier oertroffen, wat liedt NASA om har missy út te wreidzjen om it Jovian systeem fierder te ferkennen. Troch it fêstlizzen fan ôfbyldings lykas dizze fan Io, sille wittenskippers noch weardefolle ynformaasje oer dizze yntrigearjende moanne kinne ekstrahearje.

Io is bekend om syn yntinse fulkanyske aktiviteit en wurdt beskôge as ien fan 'e meast aktive fulkanyske lichems yn ús sinnestelsel. It oerflak is fol mei tal fan fulkanen en puollen fan silikaat lava, dy't sjoen wurde útbarsten en spuie swevelgas. Dizze fulkaanaktiviteiten binne sels fan 'e ierde sichtber mei help fan in teleskoop.

Om dizze close-up ôfbylding fan Io te fangen, brûkte Juno syn JunoCam-ynstrumint tidens de flyby. Dit ynstrumint makke in time-lapse fideo, wêrtroch it romteskip de moanne út ferskate hoeken kin fange. De sammele gegevens sille fierdere stúdzjes oer Io's fulkaanprosessen stimulearje en bydrage oan ús begryp fan 'e moanne.

Juno syn missy, lansearre op 5 augustus 2011, hat al mear as trije terabits oan wittenskiplike ynformaasje oer Jupiter levere. It kaam op 4 july 2016 oan by de gigantyske planeet en sil syn stúdzje trochgean oant 2025 of sa lang as it operasjoneel bliuwt.

De útwreide missy fan it romteskip sil rjochtsje op it ferkennen fan Jupiter's mysterieuze moannen, ynklusyf Europa en Io. Mei elke nije ûntdekking bringt Juno ús tichter by it ûntdekken fan 'e geheimen fan dizze fassinearjende gasgigant en syn ferskate moannen.

