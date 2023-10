In baanbrekkende iepenbiering is ûntstien út 'e James Webb Space Telescope fan NASA, dy't in fassinearjende karakteristyk fan Jupiter's sfear ûntbleate. Wittenskippers hawwe in massive jetstream mei hege snelheid identifisearre yn 'e legere stratosfear fan Jupiter, en biedt weardefolle ynsjoch yn' e yngewikkelde dynamyk fan 'e atmosfearyske omstannichheden fan' e planeet.

Dizze bûtengewoane fynst waard oankundige troch NASA op 19 oktober, mei in flugge jetstream mei in snelheid fan 515 km per oere. Dit nij ûntdutsen fenomeen leit likernôch 40 km boppe de evener fan Jupiter en spant in yndrukwekkende breedte fan 4,800 kilometer, goed boppe de primêre wolklagen pleatst.

Leadûndersiker Ricardo Hueso fan 'e Universiteit fan Baskelân, Spanje spruts de ferrassing fan syn team út oer dizze ûnferwachte ûntdekking. Earder ûndúdlike skaaimerken waarnommen yn 'e sfear fan Jupiter binne no dúdlik en traceerber wurden, tanksij de opmerklike mooglikheden fan NASA's James Webb-teleskoop. Dêrtroch kinne wittenskippers no de beweging fan dizze skaaimerken observearje tegearre mei de rappe rotaasje fan Jupiter.

De jetstream mei hege snelheid, fûn yn 'e legere stratosfear fan Jupiter, hat snelheden te fergelykjen mei twa kear de oanhâldende wyn fan in Kategory 5-orkaan op ierde. Dizze iepenbiering jout in betoverend perspektyf op 'e atmosfearyske dynamyk fan' e planeet.

It ûndersyksteam fergelike wynobservaasjes fan 'e boppeste lagen fan Webb mei dy fan' e legere lagen fan 'e Hubble Space Telescope, wêrtroch't se wynskearders en fariaasjes yn snelheid op ferskate hichten analysearje kinne. Takomstige waarnimmings wurde ferwachte om te ferklearjen oft de snelheid en hichte fan 'e jetstream yn 'e rin fan' e tiid feroarings ûndergeane.

De ûntdekking waard makke troch analysearjen fan gegevens sammele yn july 2022 mei Webb's NIRCam. Imke de Pater fan 'e Universiteit fan Kalifornje, Berkeley, en Thierry Fouchet fan it Observatory fan Parys orkestrearren in Early Release Science-programma, wêrby't elke 10 oeren bylden fan Jupiter fêstleinen. Dit unike ferskynsel is ûntstien út in kombinaasje fan fjouwer ferskillende filters, elk gefoelich foar feroarings yn ferskillende hichten fan Jupiter syn sfear.

Eardere misjes lykas Juno en Cassini fan NASA, lykas de Hubble Space Telescope, hawwe ek de hieltyd feroarjende waarpatroanen fan Jupiter dokumintearre.

