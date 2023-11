James Webb Space Telescope Captures Stunning Image of Galactic Center

De James Webb Space Telescope, eksploitearre troch de National Aeronautics and Space Administration (NASA), hat koartlyn in awe-ynspirearjende ôfbylding ûntbleate fan Sagittarius C (Sgr C), in stjerfoarmjende regio dy't sawat 300 ljochtjierren fuort fan Sagittarius A * leit. , it supermassive swarte gat yn it sintrum fan ús Melkwegstelsel. Dizze lêste momintopname leveret ungewoane nivo's fan detail en dúdlikens, en toant funksjes dy't noch noait earder binne sjoen.

De haadûndersiker fan it observaasjeteam, Samuel Crowe, in undergraduate studint oan 'e Universiteit fan Virginia, spruts syn opwining út, en sei: "Mei it nivo fan resolúsje en gefoelichheid dat wy krije fan 'e Webb-teleskoop, sjogge wy in protte funksjes yn dizze regio foar de alderearste kear." Crowe's adviseur, professor Jonathan Tan, beklamme fierder de betsjutting fan it bestudearjen fan it galaktyske sintrum, en beskreau it as de meast ekstreme omjouwing yn ús galaxy, wêr't teoryen fan stjerfoarming strange testen kinne ûndergean.

Binnen it byld rapportearret NASA de oanwêzigens fan in kluster fan protostars, dat binne stjerren dy't noch yn it proses fan formaasje binne en massa sammelje. Dizze protostars stjoere útstreamen út dy't in ljochte gloed generearje binnen in ynfraread-tsjustere wolk. Under de rûsde 500,000 stjerren op it byld skynt in massale protostar, mear as 30 kear de massa fan ús sinne, yn 'e kearn fan dizze jonge kluster. Nijsgjirrich is dat de tichtheid fan 'e protostar-opkommende wolk sa heech is dat it it ljocht belemmert fan stjerren dy't der efter sitte, wat resulteart yn in skynber minder drok uterlik.

De James Webb Space Telescope hat sûnder mis in skat oan ynformaasje ûntbleate oer stjerfoarming yn 'e útdaagjende omjouwing fan it sintrum fan ús galaxy. Mei syn superieure mooglikheden hat it eardere ynfrareadgegevens oertroffen, en biedt wittenskippers in frisse perspektyf oer it begripen fan 'e fynsinnigens fan ús kosmyske buert.

