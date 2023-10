NASA testet mei súkses 3D Printed Aluminium Rocket Engine Nozzle foar Deep Space Flights

NASA-yngenieurs by it Marshall Space Flight Center hawwe gearwurke mei Elementum 3D om in 3D-printe raketmotormondstuk fan aluminium te ûntwikkeljen en te testen. De sproeier, makke fan in nije aluminiumfariant bekend as A6061-RAM2, is lichter dan tradisjonele sproeiers en kin mear lading drage, wêrtroch't it ideaal is foar flechten foar djippe romte. Aluminium is in metaal mei legere tichtheid, wêrtroch hege sterkte, lichtgewicht komponinten mooglik binne. De lege tolerânsje foar ekstreme waarmte en de oanstriid om te barsten by it lassen hawwe it lykwols net geskikt makke foar additive fabrikaazje fan raketmotordielen.

Under it projekt Reactive Additive Manufacturing foar de Fjirde Yndustriële Revolúsje (RAMFIRE) rjochte NASA har op it fuortsterkjen fan lichtgewicht, addityf produsearre aluminium raketsproeiers mei lytse ynterne kanalen om se koel te hâlden. De RAMFIRE-dûse is boud as ien stik, fereasket minder obligaasjes en ferminderet de produksjetiid signifikant yn ferliking mei konvinsjonele metoaden dy't tûzenen yndividueel ferbûne dielen fereaskje.

De nozzle waard ûntwikkele mei laser poeder rjochte enerzjy deposition (LP-DED) technology. NASA en Elementum 3D wurken gear mei RPM Innovations (RPMI) om de sproeiers te bouwen mei har LP-DED-proses. De RAMFIRE-dûse hat mei súkses foltôge meardere hot-fire-tests mei ferskate brânstofkonfiguraasjes, dy't syn fermogen oantoand om te operearjen yn easket djippe romte-omjouwings.

It nije aluminiumlegering en additive produksjeproses ûntwikkele ûnder it RAMFIRE-projekt koe in krúsjale rol spylje yn 'e doelen fan 'e moanne nei Mars fan NASA troch it meitsjen fan ljochtgewicht raketkomponinten mooglik te meitsjen dy't hege strukturele loads kinne wjerstean. NASA wurket om de gegevens en it proses te dielen mei kommersjele belanghawwenden en akademy, wêrtroch mooglike applikaasjes yn 'e loftfeartyndustry mooglik binne.

