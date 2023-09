NASA's Ingenuity Helicopter set nij hichterekord op Mars

NASA's Ingenuity-helikopter bliuwt ferwachtingen útdaagje en de grinzen fan off-ierde flecht ferstean. Tidens syn 59e flecht op Mars berikte de 4-pûn (1.8 kilogram) rotorcraft syn heechste hichte noch - 66 feet (20 meter). De flecht duorre 142.59 sekonden en wie in suvere hover, sûnder horizontale beweging.

Ingenuity, dy't yn febrewaris 2021 op Mars lâne mei NASA's Perseverance rover, tsjinnet as scout foar it roverteam. Syn primêre missy wie om te demonstrearjen dat loftferkenning op Mars mooglik is nettsjinsteande de tinne sfear fan 'e planeet. Nei it suksesfolle foltôgjen fan dit proof-of-consept, is Ingenuity trochgien te fleanen, en hat Perseverance assistearre by it finen fan optimale paden foar ferkenning en it identifisearjen fan ynteressante wittenskiplike doelen.

Sûnt syn earste flecht hat Ingenuity yn totaal 59 flechten foltôge, in ôfstân fan 43,652 feet (13,304 meter) en in kumulatyf 106.5 minuten yn 'e loft trochbringe. Foarôfgeand oan Flight 59 wie it hichterekord fan 'e helikopter 59 feet (18 meter). It ienflechtsôfstânsrekord is 2,310 feet (704 meter), ynsteld yn april 2022, en syn doerrekord is 169.5 sekonden, ynsteld yn augustus 2021.

De Ingenuity-helikopter hat bewiisd in weardefolle oanwinst te wêzen yn 'e ferkenning fan Mars, it leverjen fan weardefolle gegevens en it paad foar takomstige loftauto's om te helpen by wittenskiplik ûndersyk en potensjele minsklike misjes nei de Reade Planeet.

Definysjes:

Ingenuity: In lichtgewicht rotorcraft ûntwurpen en eksploitearre troch NASA foar loftferkenning op Mars.

Perseverinsje: NASA's rover dy't yn febrewaris 2021 op Mars lâne, opdracht om te sykjen nei tekens fan âld libben en samples te sammeljen foar takomstige weromkomst nei ierde.

Proof-of-concept: In demonstraasje of eksperimint ûntworpen om de helberens of mooglik súkses fan in konsept of idee te ferifiearjen.

boarnen:

NASA's Jet Propulsion Laboratory