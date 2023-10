NASA revolúsjonearret romtekommunikaasje mei de kommende lansearring fan ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) nei it International Space Station (ISS) dizze novimber. Dizze baanbrekkende loadload sil it enoarme potensjeel fan laserkommunikaasje sjen litte yn misjes mei lege ierdebaan.

It ferfangen fan sitaten yn it orizjinele artikel, de lansearring fan ILLUMA-T fertsjintwurdiget in grutte sprong foarút yn romtekommunikaasje. Laserkommunikaasje brûkt ûnsichtber ynfraread ljocht, wêrtroch romtefarders ynformaasje kinne oerdrage en ûntfange mei hegere gegevensraten. Dit betsjut dat grutte hoemannichten gegevens kinne wurde stjoerd werom nei de ierde yn ien oerdracht, it stypjen fan flugger ûntdekkingen en effisjinter ûndersyk foar wittenskippers en ûntdekkingsreizgers.

Beheard troch NASA's Space Communications and Navigation (SCaN) programma, sil ILLUMA-T gearwurkje mei de Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) fan it buro, wurkje oan NASA's earste bidirectionele, end-to-end laserkommunikaasjerelay. De LCRD, dy't yn desimber 2021 lansearre is, hat al eksperiminten dien om de foardielen fan laserkommunikaasje fan geosynchrone baan te demonstrearjen.

Guon fan dizze eksperiminten omfetsje it analysearjen fan 'e ynfloed fan' e sfear op lasersinjalen, testen fan kompatibiliteit mei meardere brûkers, ferkenning fan fertraging / disruption tolerant netwurk (DTN) mooglikheden, en it ferbetterjen fan navigaasjemooglikheden. Troch laserkommunikaasje te brûken, ferleget NASA de grinzen fan gegevensferfier en wreidet de mooglikheden út foar romteferkenning.

Ienris ynstalleare op it ISS, sil ILLUMA-T de inaugurele demonstraasje yn 'e romte fan NASA foltôgje fan twa-wize laserrelaismooglikheden. Útrist mei in teleskoop en twa-assige gimbal, makket syn optyske module it krekte folgjen fan 'e LCRD yn geosynchrone baan mooglik. Oer de grutte fan in magnetron is de optyske module te fergelykjen mei in standert kuolkast.

Mei ILLUMA-T oan board sil gegevensferfier fan it ISS nei LCRD in yndrukwekkende taryf fan 1.2 gigabits per sekonde berikke. De gegevens sille dan wurde oerbrocht nei optyske grûnstasjons yn Kalifornje of Hawaï en trochstjoerd nei it LCRD Mission Operations Center yn Nij-Meksiko. Uteinlik sille de ûntfongen gegevens wurde analysearre troch de ILLUMA-T-grûnoperaasjeteams by NASA's Goddard Space Flight Center yn Marylân, en garandearje har krektens en kwaliteit.

Troch mei súkses gear te wurkjen mei LCRD, hat ILLUMA-T it potensjeel om in essensjeel komponint fan 'e ISS te wurden, wat de mooglikheden fan NASA's gegevensoerdracht fan en nei it baanlaboratoarium sterk ferbetterje.

Frequently Asked Questions (FAQ)

F: Wat is it doel fan ILLUMA-T?

A: It doel fan ILLUMA-T is om de foardielen fan laserkommunikaasje te demonstrearjen foar misjes mei lege ierdebaan en de mooglikheid om laserkommunikaasje te yntegrearjen yn 'e romtekommunikaasjenetwurken fan NASA.

F: Hoe ferskilt laserkommunikaasje fan tradisjonele kommunikaasjemetoaden?

A: Laserkommunikaasje brûkt ûnsichtber ynfraread ljocht om gegevens mei hegere tariven te ferstjoeren en te ûntfangen, wêrtroch romteskip gruttere hoemannichten ynformaasje werom nei de ierde kin stjoere yn ien oerdracht. Dit versnelt it gegevensoerdrachtproses en fasilitearret rapper ûndersyk en ûntdekkingen.

F: Wat binne de potensjele foardielen fan laserkommunikaasje foar ûndersikers?

A: Laserkommunikaasje kin ferbettere gegevensraten leverje, wêrtroch ûndersikers op 'e ISS tagelyk mear gegevens werom nei ierde kinne stjoere. Dizze ferhege effisjinsje kin profitearje fan ferskate wittenskiplike ûndersiken útfierd op it romtestasjon.

F: Wat is it lange-termyn doel fan NASA's laserkommunikaasjedemonstraasjes?

A: NASA is fan doel laserkommunikaasje te yntegrearjen as in standertmooglikheid yn har romtekommunikaasjenetwurken, dy't it Near Space Network en Deep Space Network omfetsje.

F: Wa finansiert en beheart it ILLUMA-T-projekt?

A: De ILLUMA-T-lading wurdt finansierd troch NASA's Space Communications and Navigation (SCaN) programma en beheard troch NASA's Goddard Space Flight Center yn gearwurking mei it International Space Station-programmakantoar by NASA's Johnson Space Center en it Massachusetts Institute of Technology (MIT) Lincoln Laboratory.