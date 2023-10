NASA oerwaget ferlegings yn 'e Hubble Space Telescope en Chandra X-Ray Observatory, twa foaroansteande romteteleskopen dy't yn' e rin fan 'e jierren signifikant hawwe bydroegen oan ús begryp fan it universum. Mark Clampin, direkteur fan 'e astrofysika-divyzje fan NASA, sei tidens in resinte presintaasje dat de besunigings mooglik nedich wêze kinne om finansiering te jaan foar nije programma's by NASA.

It foarstelde budzjet foar it folgjende begruttingsjier falt tekoart oan it fersyk fan 'e astrofysika-divyzje fan $ 1.56 miljard. Clampin joech gjin spesifike details oer de omfang fan 'e besunigings of har ynfloed op rinnende programma's. Hy neamde lykwols dat de fermindering fan budzjet misjes soe beynfloedzje yn útwreide operaasjes, nammentlik Chandra en Hubble.

Nettsjinsteande de mooglike besunigings binne beide teleskopen op it stuit operasjoneel. Fierder binne der plannen om de baan fan Hubble te ferheegjen om syn libbensdoer te ferlingjen. Ferskate konsortia, wêrûnder ien wêrby't SpaceX belutsen is, hawwe foarstellen yntsjinne om it observatorium yn in leech-ierde baan te stimulearjen. De baan fan Hubble is stadichoan ôfnommen fanwegen atmosfearyske drager, mar der wurdt besocht dit effekt tsjin te gean.

NASA hat ûnderstreke it belang fan Hubble as in wichtige partner foar de James Webb Space Telescope, dy't lansearre yn 2021. Wylst Webb spesjalisearre is yn djippe ynfraread observaasjes, Hubble jout hege-definysje ynfraread en fisuele waarnimmings. De ûntwikkeling fan Webb hat it budzjet foar astrofysika yn foargeande jierren signifikant beynfloede troch syn hege status en tanimmende kosten.

Yn tsjinstelling, Chandra, lansearre yn 1999, hat gjin tsjinstbesites krigen lykas Hubble. Clampin erkende dat Chandra operasjonele útdagings hat, benammen mei isolaasje dy't har fermogen beynfloedet om de nedige temperatueren foar röntgenobservaasjes te behâlden.

De foarstelde besparrings fan 'e potinsjele besunigings nei Hubble en Chandra soene wurde omlaat nei oankommende misjes lykas de Nancy Grace Roman Space Telescope, pland foar lansearring yn 2027. Roman sil har rjochtsje op it bestudearjen fan enerzjike eveneminten yn it fiere universum, mei help fan syn grutte enkêteynstruminten om rappe himelske ferskynsels fêstlizze.

Dizze potinsjele reduksjes sille wierskynlik yn 'e kommende jierren fierdere evaluaasjes ûndergean, en beoardielingen wurde ferwachte om maaie 2024 om te bepalen oft de misjes fan Hubble en Chandra moatte útwreidzje. De definitive budzjettawizen fan NASA en it Jeropeesk romte-agintskip (ESA) foar Hubble bliuwe ûndúdlik yn it ljocht fan NASA's betochte besunigings.

