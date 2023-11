Asteroid Apophis: In nauwe moeting mei ynsjoch

Yn in spannend kosmysk barren wachtsje astronomen yn spanning op in oankommende rendezvous mei asteroïde Apophis, in romterots sawat de grutte fan it Empire State Building. Dit himellichem is klear om binnen mar 20,000 milen fan 'e ierde troch te gean, wat in ungewoane tichte oanpak fan sa'n grut objekt markearret. Wylst Apophis yn earste ynstânsje waard ûnderfûn as in bedriging, hawwe ferfine waarnimmings befêstige dat der gjin direkte risiko fan botsing foar op syn minst de folgjende ieu.

It team fan wittenskippers fan 'e Universiteit fan Arizona, dy't de missy liede, is fan doel Apophis yn detail te studearjen en weardefolle ynsjoch te sammeljen yn planetêre formaasje. Harren ûndersyk sil net allinich bydrage oan ús begryp fan it iere sinnestelsel, mar ek helpe by de ûntwikkeling fan ferdigeningsstrategyen tsjin potensjele asteroïde-ynfloeden op ierde.

It romteskip dat oan dizze pivotale missy is tawiisd is de ferneamde OSIRIS-APEX, earder bekend as OSIRIS-REx. Lansearre troch NASA yn 2016, is it opnij bedoeld om ôfbyldings en gegevens mei hege resolúsje te fangen tidens de tichte flecht fan Apophis. Mei syn eardere súkses by it sammeljen fan in boaiemmonster fan in oare asteroïde, is OSIRIS-APEX goed ynrjochte om de geheimen te ûntbleatsjen dy't ferburgen binne yn Apophis's langwerpige, pindafoarmige struktuer.

Op 13 april 2029 sil Apophis syn tichtste oanpak nei de ierde meitsje, en wurdt in pear oeren sichtber mei it bleate each. Hoewol it sicht miskien net visueel spektakulêr is, sil it sûnder mis in momint fan yntrige wêze, om't Apophis ferskynt as in glimkjend punt fan reflektearre sinneljocht yn 'e nachtlike himel oer Afrika en Europa.

De betsjutting fan Apophis leit net allinich yn syn seldsumheid, mar ek yn syn potensjele ynfloed op ús begryp fan it sinnestelsel en de ferdigening fan ús planeet. De nauwe moeting mei Apophis presintearret in kâns om ynsjoch te krijen yn 'e komposysje, tichtens en orbitaal gedrach fan near-ierde asteroïden. Dizze kennis is krúsjaal foar it beskermjen fan ús planeet tsjin takomstige potinsjele gefolgen en it ûntwikkeljen fan effektive asteroïde-ôfwikingstrategyen.

FAQ:

F: Wat is de grutte fan asteroïde Apophis?

A: Asteroïde Apophis mjit sa'n 1,110 foet (340 meter) yn trochsneed, rûchwei de grutte fan it Empire State Building.

F: Hoe ticht sil Apophis by de ierde komme?

A: Apophis sil binnen mar 20,000 milen fan 'e ierde passe, en markearret de tichtste oanpak fan in objekt fan syn grutte yn 'e moderne skiednis.

F: Wat is it doel fan 'e OSIRIS-APEX-missy?

A: De OSIRIS-APEX-missy hat as doel om de nauwe moeting mei Apophis te observearjen en te analysearjen, weardefolle gegevens en bylden te sammeljen om ús begryp fan near-ierde asteroïden te ferbetterjen en by te dragen oan planetêre ferdigeningsstrategyen.

