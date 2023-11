De mooglikheden ferkenne: NASA's suksesfolle flechttest fan it LOFTID-romteskip

In baanbrekkende flechttest útfierd troch NASA hat nije mooglikheden ûntskoattele foar romteferkenning. De Low-Earth Orbit Flight Test fan in Opblaasbare Decelerator (LOFTID) demonstrearre de helberens fan in opblaasber waarmteskild bekend as de Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator (HIAD) aeroshell. Dizze ynnovative technology koe it paad meitsje foar gruttere romtefarders om feilich te navigearjen yn 'e atmosfearen fan ferskate himellichems, ynklusyf Mars, Venus, en sels de moanne fan Saturnus, Titan.

De suksesfolle lansearring fan LOFTID fûn plak op 10 novimber 2022, mei in United Launch Alliance (ULA) Atlas V raket. Doe't it wer yn 'e sfear fan 'e ierde kaam, berikte it romteskip snelheden fan mear as 18,000 mph en belibbe temperatueren tichtby 2,700 ° F foardat se sêft yn 'e Stille Oseaan spatte.

Trudy Kortes, direkteur fan it programma Technology Demonstrations Missions (TDM) by NASA Headquarters, beklamme de betsjutting fan dizze prestaasje: "Aeroshells mei grutte diameter kinne ús krityske stipe-hardware leverje en mooglik sels bemanning oan it oerflak fan planeten mei atmosfearen. Dizze mooglikheid is krúsjaal foar de ambysje fan 'e naasje om minsklike en robotyske ferkenning út te wreidzjen oer ús sinnestelsel.

NASA hat mear as in desennia ynvestearre yn 'e ûntwikkeling fan HIAD-technologyen, en hat twa lytsere suborbitale flechttests útfierd foar de LOFTID-missy. It buro ûndersiket no takomstige applikaasjes fan HIAD, ynklusyf gearwurkings mei kommersjele bedriuwen om technologyen foar reentry te ûntwikkeljen foar lytse satelliten, aerocapture, en cislunar loadloads.

De LOFTID-projektmanager, Joe Del Corso, spruts syn tefredenheid út mei de útkomst fan 'e missy, en stelde: "Dit wie in keystone-evenemint foar ús, en it koarte antwurd is: it wie heul suksesfol. Us beoardieling fan LOFTID konkludearre mei de belofte fan wat dizze technology kin dwaan om de ferkenning fan djippe romte te bemachtigjen.

As gefolch fan 'e suksesfolle LOFTID-demonstraasje kundige NASA har gearwurking oan mei ULA, ûnder it programma Tipping Point, om in gruttere 12-meter HIAD-aeroshell te ûntwikkeljen. Dizze nije aeroshell sil wurde brûkt om ULA's Vulcan-motoren te herstellen fan in lege ierdebaan foar werbrûk.

De LOFTID-missy toande de fearkrêft en potinsjeel fan HIAD-technology oan by it mooglik meitsjen fan feilige en effisjinte romteferkenning. Mei dizze prestaasje is NASA ien stap tichter by it ûntsluten fan de mystearjes fan it universum en it útwreidzjen fan ús oanwêzigens bûten de grinzen fan 'e ierde.

FAQ

Wat is LOFTID?

LOFTID stiet foar Low-Earth Orbit Flight Test of an Opblaasbare Decelerator. It is in romteskip ûntwikkele troch NASA om de leefberens te testen fan in opblaasber waarmteskild, bekend as de Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator (HIAD) aeroshell.

Wêrom is HIAD-technology wichtich?

HIAD-technology is krúsjaal foar it feilich delsjen fan gruttere romtefarders troch de atmosfearen fan himellichems lykas Mars, Venus en de moanne fan Saturnus, Titan. It makket de levering fan krityske stipe-hardware en mooglik sels bemanning mooglik oan 'e oerflakken fan planeten mei atmosfearen.

Wat binne de takomstige tapassingen fan HIAD-technology?

NASA ûndersiket takomstige tapassingen fan HIAD-technology, ynklusyf gearwurkingsferbannen mei kommersjele bedriuwen foar it ûntwikkeljen fan reentry-technologyen foar lytse satelliten, aerocapture, en cislunar loadloads.

Wat wie it resultaat fan 'e LOFTID-missy?

De LOFTID-missy wie heul suksesfol, en toant de belofte fan HIAD-technology by it bemachtigjen fan djippe romteferkenning. It romteskip, nei it weromkommen yn 'e sfear fan 'e ierde, ûnderfûn ekstreme omstannichheden, mar bleau net skansearre, en toant de fearkrêft fan' e HIAD-aeroshell.