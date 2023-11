Deep Space Optical Communications berikt mylpeal yn Laser Data Transmission

Yn in wichtige trochbraak hat it Deep Space Optical Communications (DSOC) systeem, ûntwikkele troch NASA, mei súkses gegevens oer in monumintale ôfstân fan 10 miljoen milen oerbrocht mei lasertechnology. Dizze prestaasje markearret de fierste demonstraasje fan optyske kommunikaasje ea, dy't de ôfstân tusken de moanne en de ierde mei 40 kear oertreffe.

It DSOC-eksperimint, dat plakfûn op 14 novimber, brûkte in near-ynfraread laser om gegevens te kodearjen en oer te bringen nei it Hale Telescope by Caltech's Palomar Observatory yn San Diego County, Kalifornje. Dit nijsgjirrige laserkommunikaasjesysteem is ynstalleare oan board fan it koartlyn lansearre Psyche-romteskip en is fan doel om testgegevens mei hege bânbreedte werom te stjoeren nei de ierde yn syn twajierrige technologydemonstraasjefaze.

Beheard troch NASA's Jet Propulsion Laboratory yn Súd-Kalifornje, pleatse sawol DSOC as Psyche it paad foar foarútgong yn romtekommunikaasje. It DSOC-ynstrumint, dat yn steat is om near-infrared sinjalen te ferstjoeren en te ûntfangen, slút op in krêftige uplink laserbeaken oerbrocht fan it Optical Communications Telescope Laboratory by JPL's Table Mountain Facility by Wrightwood, Kalifornje.

Dizze wichtige mylpeal, oantsjutten as "earste ljocht" troch NASA, markeart de suksesfolle koördinaasje fan 'e flechtlaser-transceiver oan board fan Psyche mei de grûnaktiva. De transceiver, neist automatisearre systemen, paste it oanwizen fan 'e laserstralen oan, wêrtroch effisjinte gegevensferfier tusken Palomar en de Tafelberch-fasiliteit mooglik makke.

Trudy Kortes, direkteur fan technologydemonstraasjes by NASA-haadkantoar, beklamme it belang fan it realisearjen fan dizze mylpeal, en stelde dat it it paad iepenet foar takomstige foarútgong yn kommunikaasje mei hege gegevensrate. Dizze foarútgong sille de oerdracht fan wittenskiplike ynformaasje, bylden mei hege definysje, en sels streamende fideo ynskeakelje om minsklike ferkenning fan Mars te stypjen.

De suksesfolle oerdracht fan testgegevens fia sawol de uplink- as downlink-lasers, bekend as "de keppeling slute", fertsjintwurdiget in primêre doelstelling fan it eksperimint. Wylst de teams dy't wurkje oan DSOC en Psyche erkenne de útdagings foarút, se binne begûn op dizze baanbrekkende reis mei bepaling en gearwurking.

