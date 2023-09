NASA's Curiosity Rover berikt Gediz Vallis Ridge, ûntbleatet oanwizings oer it wetterige ferline fan Mars

Yn in opmerklike prestaasje hat de Curiosity Mars-rover fan NASA mei súkses de Gediz Vallis Ridge berikt, in gebiet op 'e Reade Planeet dy't leaude de oerbliuwsels fan krêftige âlde ôffalstreamen te befetsjen. Dizze prestaasje leveret weardefolle ynsjoch yn 'e skiednis fan Mars fan wetter.

Likernôch trije miljard jier lyn, tidens ien fan 'e wiete fazen fan Mars, waarden brokstreamen modder en rotsblokken nei in berch ferfierd, en foarmje in waaierfoarmige ôfsetting. Yn 'e rin fan' e tiid erodearre Marswyn dizze ôfsetting yn 'e berch dy't wy hjoed sjogge. Dizze berch hat wichtige oanwizings oer de oanwêzigens fan wetter op Mars yn it ferline.

De reis nei Gediz Vallis Ridge wie net sûnder útdagings. De rover tsjinoer "gator-back" rotsen en steile terreinen, mar nei trije besykjen, berikte it einlings de berch op 14 augustus. Fan dit útsjochpunt kin Curiosity it gebiet bestudearje mei syn robotyske earm.

Nijsgjirrigens is sûnt 2014 Mount Sharp opstien, en ûntbleatet bewiis fan âlde marren en streamen ûnderweis. Elke laach fan 'e berch stiet foar in oare perioade yn' e skiednis fan Mars. Gediz Vallis Ridge, ien fan 'e lêste formaasjes op' e berch, biedt in momintopname fan ien fan 'e jongste Mars-epoken.

Tidens syn 11-dagen ekspedysje op 'e berch, Curiosity fotografearre en analysearre donkere rotsen dy't ûntstien út oare dielen fan Mount Sharp. Dizze rotsen, guon sa grut as auto's, waarden ferfierd troch ôffalstreamen, wat in unike kâns levere om it materiaal fan 'e boppeste berch te studearjen.

Derneist liet de oanwêzigens fan Curiosity by de berch wittenskippers in geologyske formaasje observearje dy't in puinstreamfan neamd wurdt. Wylst de meganika fan har formaasje in ûnderwerp fan stúdzje bliuwt, hoopje ûndersikers dat it begripen fan dizze barrens op Mars ek ljocht sil smyt op ferlykbere ferskynsels op ierde.

De rover makke 136 bylden by Gediz Vallis Ridge, dy't waarden gearstald ta in panoramysk útsicht fan it gebiet. Wittenskippers analysearje no de gegevens en bylden om mear te learen oer it wetterige ferline fan Mars.

De folgjende missy fan Curiosity is om in rûte te finen nei it kanaal boppe op 'e berch, wêr't fierdere ûndersiken nei de mystearjes fan wetter op Mount Sharp sille plakfine.

