NASA's Curiosity Mars rover hat mei súkses in wichtige bestimming berikt op 'e Reade Planeet neamd de Gediz Vallis Ridge. Dizze berch wurdt leaud om bewiis te hâlden fan it wiete ferline fan Mars en ynformaasje oer âlde ierdferskowingen. De formaasje waard makke troch ôffalstreamen dy't modder en rotsblokken oan 'e kant fan in berch drage, dy't úteinlik útspriede yn in torenhoge ridge fanwege eroazje fan wyn. Geolooch William Dietrich stelde dat tsjûge fan dizze barrens ongelooflijk soe west hawwe en it bestudearjen fan se sil wittenskippers helpe om ferlykbere eveneminten op ierde better te begripen.

Nijsgjirrigens stie foar ferskate útdagings by it berikken fan de Gediz Vallis Ridge. It hie muoite om tagong te krijen ta de regio nei it skaalfergrutting fan in rotsformaasje bekend as de Greenheugh Pediment, folge troch it rinnen yn mes-rânne rotsen oantsjutten as "gator-back" rotsen. Earder dit jier kaam it ek yn de Marker Band Valley foar swierrichheden. Uteinlik, nei trije jier, koe de rover feilich tagong krije ta de berch.

Tidens syn 11-dagen ferbliuw op 'e berch, naam Curiosity 136 bylden fan it gebiet mei syn Mastcam. Dizze bylden lieten donkere rotsen sjen dy't earne oars op 'e berch ûntstien binne en lytsere stikken dy't nei alle gedachten komme út hegere dielen fan Mount Sharp. De rover joech wittenskippers ek in sicht fan tichtby fan in geologysk ferskynsel neamd in "debris flow fan", wêrby't pún ferspraat yn in fanfoarm.

Nei't de Gediz Vallis Ridge mei súkses ûndersocht hat, giet Curiosity no nei in paad boppe de berch om de wetterige skiednis fan Mount Sharp te ûndersykjen. Dizze missy is ûnderdiel fan NASA's Mars Science Laboratory-missy, dy't sûnt 2012 oanhâldt, en Curiosity hat nommen nei ferskate fassinearjende lokaasjes op Mars.

boarnen:

