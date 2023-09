Earste Amerikaanske asteroïde Sample wurdt ûntbleate by NASA's Johnson Space Center

NASA's Johnson Space Center is ynsteld om de earste asteroïde-monster fan 'e Feriene Steaten op 11 oktober te iepenbierjen, as ûnderdiel fan' e OSIRIS-REx-missy. Dit stekproef, dat sil wurde sammele fan 'e near-ierde asteroïde Bennu, wurdt ferwachte om weardefolle ynsjoch te jaan oer de formaasje fan it sinnestelsel en de oarsprong fan it libben op ierde.

De romtesonde OSIRIS-REx waard lansearre yn 2016 mei it doel om Bennu te studearjen en in stekproef fan har oerflakmateriaal te sammeljen. Yn oktober 2020 sammele it romteskip mei súkses sawat 250 gram materiaal foar levering werom nei de ierde. De lêste faze fan 'e missy sil ôfslute op 24 septimber 2023, as in kapsule mei de Bennu-monsters sil wurde frijlitten en yn 'e woastyn fan Utah lâne.

Tidens it ûnthullingsevenemint sil it OSIRIS-REx-wittenskipsteam fan NASA in earste analyze fan it stekproef diele. Sadree't it stekproef de ierde en lân feilich berikt, sille NASA-eksperts de rotsen en stof sammelje fan 'e asteroïde yn' e kapsule. Dizze samples sille dan wurde ûndersocht by NASA Johnson's ûnreplike kuraasjefoarsjenning foar fierdere analyse.

It OSIRIS-REx Sample Curation Laboratory is oprjochte troch NASA om de ferdieling fan 'e samples oan wittenskippers wrâldwiid te behearjen. It ûndersyk útfierd op dizze samples hat as doel om ús begryp fan 'e formaasje fan ús planeet en it sinnestelsel te ferbetterjen, en ek de oarsprong te ûndersykjen fan organyske ferbiningen dy't koe hawwe bydroegen oan' e ûntwikkeling fan it libben op ierde. Derneist sil in diel fan 'e stekproef wurde reservearre foar takomstich ûndersyk, om't technologyen oer de tiid trochgean te ferbetterjen.

It Johnson Space Center is it thús fan 'e grutste kolleksje fan astromaterialen yn' e wrâld, ynklusyf samples fan asteroïden, kometen, Mars, de moanne, de sinne en sels stof fan oare stjerren. Dizze kolleksje wurdt brûkt troch wittenskippers om ûndersyk út te fieren oer planetêre materialen en it romtemiljeu, en ús kennis fan it sinnestelsel en fierder te ferbetterjen.

