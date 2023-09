NASA's Mars-helikopter set nij hichterekord op op reade planeet

NASA's Mars-helikopter, Ingenuity, hat in nij flechtrekord op 'e reade planeet helle. Tidens syn 59e flecht berikte Ingenuity in hichte fan 20 meter, wêrmei't syn foarige rekord mei 6 meter oertrof.

De lêste prestaasje fan Ingenuity waard oankundige troch NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL), dy't tafersjoch hâldt op de missy dy't ek de Perseverance-rover omfettet. De flecht wie yn it foarste plak rjochte op it triuwen fan Ingenuity om in nij hichterekord te berikken, om't it werom lâne op itselde plak wêr't it opstie.

Sûnt syn earste flecht yn april 2021 hat Ingenuity wichtige foarútgong makke. Tidens syn earste flecht sweefde it 3 sekonden 39.1 meter boppe it oerflak fan Mars, wat bewiisde dat it nettsjinsteande de tinne sfear fan Mars in oandreaune flecht koe berikke. Opfolgjende flechten hawwe sjoen dat Ingenuity sa lang as 169.5 sekonden yn 'e loft bliuwt, ôfstannen dekke fan maksimaal 709 meter, en snelheden berikke fan maksimaal 15 mph (6.5 meter per sekonde).

De prestaasjes fan Ingenuity hawwe de ferwachtings oertroffen, mei de helikopter dy't de Perseverance-rover bystiet troch loftfoto's te meitsjen foar rûteplanning yn Jezero Crater. Fierder hat Ingenuity syn fearkrêft oantoand troch ûnderweis te herstellen fan ferskate technyske problemen.

NASA is fan plan de kennis te brûken fan Ingenuity om mear avansearre ferzjes fan 'e helikopter te ûntwikkeljen foar takomstige Mars-missys, en mooglik sels misjes bûten de reade planeet.

boarnen:

- NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL)