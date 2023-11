It fassinearjende magnetyske fjild fan 'e kosmyske hân

NASA's röntgenromteteleskopen hawwe in opmerklike ûntdekking makke, en ûntbleate it magnetyske fjild "bonken" fan in boeiende hânfoarmige struktuer yn 'e romte. De spoeklike kosmyske hân, bekend as MSH 15-52, bliuwt wittenskippers yntrigearje, om't pluimen fan dieltsjes fan enerzjy en antymaterie út har palm komme.

De pulsar PSR B1509-58, lizzend oan 'e basis fan 'e "palm" fan 'e nevel, waard foar it earst waarnomd troch NASA's Chandra X-ray Observatory yn 2001. De ôfstân tusken MSH 15-52 en de ierde is in skriklike 16,000 ljochtjierren.

De resinte baanbrekkende stúdzje útfierd troch Roger Romani en syn team oan 'e Stanford University brûkte de Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), de nijste X-ray-teleskoop fan NASA. Yn 'e rin fan 17 dagen kontrolearre de IXPE MSH 15-52 nau, en levere ungewoane ynsjoch yn har magnetysk fjild.

Troch it analysearjen fan de opladen dieltsjes dy't de röntgenstralen produsearje en har reis lâns it magnetyske fjild, krigen de ûndersikers in djipper begryp fan de struktuer fan 'e nebula. It magnetyske fjild bepaalt de rjochting fan it elektryske fjild fan röntgenstralen, wat liedt ta wat wittenskippers ferwize as röntgenpolarisaasje.

Ferrassend is de mjitte fan polarisaasje beoardiele yn MSH 15-52 it maksimale nivo foarsein troch teoretyske stúdzjes. Dizze yntinsive polarisaasjenivo's jouwe oan in heul konsekwint en rjocht magnetysk fjild yn bepaalde regio's fan 'e pulsarwynnevel, wat minimale turbulinsje ymplisearret.

Troch gegevens fan Chandra en IXPE te kombinearjen, stelle astronomen it puzel fan dieltsjeynjeksje en miljeufoarming troch pulsars byinoar. De röntgengegevens wurde oanfolle troch ynfrareadgegevens fan 'e Dark Energy Camera, wêrtroch in holistysk begryp fan MSH 15-52 mooglik is.

Josephine Wong, mei-auteur fan 'e stúdzje, beklamme it transformative potensjeel fan röntgenstralen by it iepenbierjen fan ferburgen ynformaasje. Krekt as röntgenstralen yn medyske diagnostyk biede röntgenstralen yn 'e romte in unyk perspektyf op it universum.

Ien fan 'e meast yntrigearjende funksjes fan MSH 15-52 is de yntinse röntgenstraal rjochte op syn "pols". De polarisaasje yn dizze gaoatyske regio is leech troch yngewikkeld ferweve magnetyske fjilden. As de jet lykwols syn terminal benaderet, nimt de polarisaasje signifikant ta as de magnetyske fjildlinen rjochtsje en unifoarmer wurde.

It begripen fan 'e libbensskiednis fan heul enerzjyk materiaal en antymateriepartikels om pulsars hinne leveret weardefolle ynsjoch yn har rol as partikelversnellers. De ûntdekkingen makke binnen MSH 15-52 smyt ljocht op de fassinearjende meganismen oan it wurk yn dizze kosmyske ferskynsels.

FAQ

1. Wat is MSH 15-52?

MSH 15-52 is in opmerklike hânfoarmige struktuer yn 'e romte, karakterisearre troch pluimen fan dieltsjes fan enerzjy en antymaterie.

2. Hoe fier is MSH 15-52 fan ierde?

MSH 15-52 leit likernôch 16,000 ljochtjierren fuort fan de ierde.

3. Hoe hat NASA MSH 15-52 studearre?

NASA brûkte de Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), har nijste röntgenteleskoop, om MSH 15-52 17 dagen nau te kontrolearjen en krúsjale gegevens oer syn magnetysk fjild te sammeljen.

4. Wat is X-ray polarisaasje?

Röntgenpolarisaasje ferwiist nei de rjochting fan it elektryske fjild fan röntgenstralen, dat wurdt bepaald troch it magnetysk fjild fan 'e röntgenboarne.

5. Wat is de betsjutting fan 'e yntinsive röntgenstraal yn MSH 15-52?

De yntinsive röntgenstraal yn MSH 15-52 leveret weardefolle ynsjoch yn 'e partikelynjeksje en omjouwingsfoarmjende prosessen fan pulsars.