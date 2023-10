NASA warskôget foar potinsjele ynfloed fan koronale massa-útwerping op ierde

NASA hat in warskôging útjûn dat in Coronal Mass Ejection (CME) as gefolch fan in resint sinne-evenemint de ierde yn 'e kommende dagen potinsjeel kin beynfloedzje. Sunspot AR3467 wie tsjûge fan in magnetyske filament-útbarsting op 16 oktober, wêrtroch't in burst fan enerzjy yn 'e romte frijlitten. Wylst de CME net op in direkte botsingskoers is mei de ierde, kin it noch in ynfloed hawwe fanwegen syn trajekt.

Sinneflekken binne tydlike ferskynsels op 'e fotosfear fan 'e sinne, karakterisearre troch kâldere temperatueren en intense magnetyske aktiviteit. Magnetyske filaminten, dat binne regio's fan konsintrearre magnetyske enerzjy, ferbine dizze sinneflekken. De útbarsting fan in magnetyske gloeitried resultearret yn in CME, dat is in massale burst fan sinnewyn en magnetyske fjilden dy't boppe de sinnekorona opkomme of yn 'e romte frijlitten wurde.

NASA's lêste model suggerearret dat de CME fan 'e sinnespot AR3467's útbarsting op 19 oktober in blikende slach op 'e ierde kin leverje, mooglik liedend ta in lytse G1-klasse geomagnetyske stoarm. In stoarm fan 'e G1-klasse wurdt beskôge as lyts, mar kin noch fersteuringen feroarsaakje foar satellytkommunikaasje, lytse fluktuaasjes yn stroomnetten, en it ferskinen fan prachtige auroras op hegere breedtegraden.

Hoewol dizze off-target CME gjin reden is foar grutte soargen, beklammet NASA it belang fan regelmjittich tafersjoch op sinneaktiviteiten. Se kontrolearje de sinne kontinu mei in netwurk fan sinne-observatoaria, ûndersiikje ferskate ferskynsels fan 'e bûtensfear fan' e sinne oant har turbulinte oerflak. Se dûke ek yn it ynterieur fan 'e sinne mei magnetyske en helioseismyske ynstruminten. Misjes lykas it Solar Dynamics Observatory, Solar Terrestrial Relations Observatory, Interface Region Imaging Spectrograph, en oaren binne diel fan dizze oanhâldende sinne-tafersjoch.

Boarne: NASA (Gjin URL opjûn)