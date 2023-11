NASA taret har op om in bûtengewoane missy te begjinnen nei de moanne fan Jupiter, Europa, mei har oankommende Europa Clipper romtesonde. Dit ambisjeuze besykjen hat as doel om de mooglike bewenberens fan 'e moanne foar it libben te ferkennen en te ûndersykjen. Spannend, NASA biedt in kâns foar minsken fan oer de hiele wrâld om mei te dwaan oan dizze histoaryske reis troch har nammen te etsen op in mikrochip dy't oan board fan it romteskip sil wurde nommen.

Yn har heule skiednis hat NASA it publyk faak belutsen troch útnoegings út te wreidzjen om har nammen yn 'e romte te stjoeren. Dizze tradysje, rjochte op it kultivearjen fan publike stipe, hat in sterk gefoel fan ferbining befoardere tusken ierdlingen en de wûnders fan it universum. Fan it neamen fan rovers oant it ferfieren fan mei de hân skreaune hantekeningen, NASA hat kontinu kreative manieren fûn om minsken te belûken by har himelske speurtochten.

Yn it gefal fan 'e Europa Clipper noeget NASA persoanen út om har nammen ta te foegjen oan' e mikrochip dy't de sonde sil begeliede. As it romteskip Europa benaderet, sil it dûke yn 'e mystearjes fan dizze moanne, sekuer sykjend nei tekens fan in ferburgen oseaan ûnder har oerflak. Fierder besiket de missy in mooglike lâningsplak te identifisearjen foar in takomstige ferkenningsmissy.

Oant no ta binne mear dan 840,000 nammen al yntsjinne foar opname op de mikrochip fan 'e Europa Clipper, in testamint fan' e bûtengewoane publike belangstelling foar romteferkenning. Boppedat sil it romteskip in gedicht drage mei de titel "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" fan 'e Amerikaanske dichter Laureate Ada Limon, in earbetoan oan' e enigmatyske aard fan ús floeibere oarsprong.

De lansearring fan 'e Europa Clipper is pland foar oktober takom jier, en markearret it begjin fan syn reis dy't it foarby Mars en Ierde sil nimme foardat it Jupiter berikt. De sonde is fan plan ferskate jierren troch te bringen oan it observearjen fan Europa, en ferkenne sawol syn Jupiter-rjochte as fiere kanten. Uteinlik sil de missy fan 'e Europa Clipper ôfslute mei in dramatysk crash yn Ganymede, in oare fan Jupiter's moannen.

Dit stribjen tsjinnet as in testamint foar de ynset fan NASA om publike belutsenens en nijsgjirrigens oer it universum te stimulearjen. Troch minsken te tastean har mark op 'e Europa Clipper te litten, feroaret NASA wat oars in solitêre romtesonde soe wêze yn in kosmysk skip dat de kollektive geast fan minsklike ferkenning fertsjintwurdiget.

FAQs

1. Hoe kin ik meidwaan oan dizze missy?

Om mei te dwaan, besykje gewoan europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ en foegje jo namme ta oan de mikrochip fan it romteskip foar 31 desimber.

2. Is der in limyt oan it oantal nammen dat yntsjinne wurde kin?

Nee, d'r is gjin limyt. NASA ferwolkommet safolle mooglik nammen om op 'e mikrochip op te nimmen.

3. Krij ik befêstiging nei it yntsjinjen fan myn namme?

Wylst NASA gjin yndividuele befêstigings leveret, wês der wis fan dat jo namme op 'e mikrochip sil wurde opnommen.

4. Wannear wurdt ferwachte dat de Europa Clipper nei Europa komt?

As alles goed giet, sil it romteskip de baan fan Jupiter yngean yn likernôch fiif jier nei syn lanseardatum.

5. Wat sil der barre mei de Europa Clipper neidat syn missy ôfsluten is?

It romteskip is pland om te crashen yn Ganymede, in oare fan Jupiter syn moannen.