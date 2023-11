NASA demonstrearret potinsjeel fan laserkommunikaasje yn djippe romte

NASA hat koartlyn in baanbrekkende ûntdekking makke, en toant it potensjeel fan lasertechnology yn it strieljen fan gegevens fan bûten de moanne nei ierde. Dizze wichtige prestaasje iepenet nije mooglikheden foar it opwurdearjen fan romtebasearre kommunikaasjesystemen. De suksesfolle test waard útfierd op 14 novimber, mei it Psyche-romteskip fan NASA, dat koartlyn begon wie op syn missy om in asteroïde te ferkennen. Útrist mei in eksperiminteel optysk kommunikaasjesysteem neamd DSOC, koe it romteskip gegevens werom nei de ierde ferstjoere mei help fan near-infraread lasers.

De test waard útfierd doe't Psyche sawat 10 miljoen kilometer fan 'e ierde ôf wie, in ôfstân sawat 40 kear grutter as de ôfstân tusken de moanne en ús planeet. Dizze prestaasje markearret de fierste demonstraasje fan optyske kommunikaasje, neffens NASA.

De DSOC-technology funksjonearret troch in laserbeaken út te stjoeren fan in observatoarium yn Kalifornje. It Psyche-ambacht rjochtet him dan op it beaken, wêrtroch syn transceiver de downlink-laser kin rjochtsje op in oar observatoarium dat de sinjalen op ierde kin dekodearje. Mei dizze metoade stjoert Psyche dieltsjes fan ljocht, of fotonen, om gegevens oer te dragen. Troch it gebrûk fan tichtby-ynfraread ljocht makket DSOC signifikant strakkere weagen fan gegevens mooglik, wêrtroch't de hoemannichte gegevens ferheegje dy't grûnstasjons kinne ûntfange.

Hoewol gegevenssnelheden noch net binne iepenbiere, is NASA fan doel gegevens te leverjen mei tariven 10 oant 100 kear grutter dan dy berikt mei besteande radiofrekwinsjes brûkt troch romtesondes. Dizze trochbraak kin takomstige romtefarders, ynklusyf dy ûntwikkele troch bedriuwen lykas SpaceX, mooglik meitsje om ôfbyldings fan hegere kwaliteit te stjoeren en sels fideostreaming troch laserstralen te fieren.

It romteskip Psyche sil trochgean mei it demonstrearjen fan de mooglikheden fan 'e lasertechnology tidens syn twajierrige missy. Ien fan 'e grutte útdagings sil lykwols wêze om in betroubere ferbining te behâlden, om't it romteskip him fierder fan 'e ierde ôfstimt. NASA fergeliket dizze prestaasje mei it slaan fan in bewegende dime fan in kilometer fuort, en beklammet de kompleksiteit dy't foarút leit.

Mei de suksesfolle ferifikaasje fan laserkommunikaasje yn djippe romte, hat NASA it paad pleatst foar revolúsjonêre foarútgong yn romte-basearre kommunikaasjetechnology. As ferkenningsmisjes djipper yn 'e kosmos weagje, kin it gebrûk fan lasers krúsjaal bewize by it oerbrânjen fan de grutte ôfstannen tusken himelske objekten en ierde.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Wat is DSOC?

DSOC stiet foar Deep Space Optical Communications, dat is in eksperiminteel optysk kommunikaasjesysteem ûntwikkele troch NASA. It brûkt near-ynfraread lasers om gegevens fan romtesonde nei de ierde te stjoeren. Hoe ferskilt laserkommunikaasje fan radiokommunikaasje?

Laserkommunikaasje brûkt near-ynfraread ljocht, wat strakkere datatransmissionwellen mooglik makket. Dit stelt grûnstasjons yn steat om signifikant mear gegevens te ûntfangen yn ferliking mei radiofrekwinsjes dy't brûkt wurde yn tradisjonele romtekommunikaasje. Wat is de potensjele ynfloed fan laserkommunikaasje yn romte?

Laserkommunikaasjetechnology hat it potinsjeel om romte-basearre kommunikaasjesystemen te ferbetterjen, wêrtroch romtefarders ôfbyldings fan hegere kwaliteit kinne ferstjoere en sels fideostreaming útfiere. Dizze trochbraak iepenet nije mooglikheden foar takomstige ferkenningsmisjes. Hokker útdagings hat laserkommunikaasje?

Ien fan 'e wichtichste útdagings is it behâld fan in betroubere ferbining oer lange ôfstannen as romtefarders fierder yn djippe romte weagje. De krektens dy't nedich is foar gegevensoerdracht, fergelykber mei it slaan fan in bewegende dime fan in kilometer fuort, draacht by oan de kompleksiteit fan laserkommunikaasje. Sil laserkommunikaasje brûkt wurde yn kommende romtemisjes?

Wylst laserkommunikaasjetechnology noch ûntwikkele wurdt, stimulearret har suksesfolle demonstraasje troch NASA de oanname fan dizze technology yn takomstige romtemisjes. Bedriuwen lykas SpaceX kinne beskôgje om laserkommunikaasje yn har romteskip op te nimmen om de mooglikheden foar gegevensoerdracht te ferbetterjen.