NASA's Astrobotic ynstalleart ûnderskiedende decal op Peregrine Lunar Lander

NASA, yn gearwurking mei Astrobotic Technologies, hat koartlyn it byldbepalende NASA Meatball-decal oanbrocht op 'e Peregrine Lunar Lander. Dit mylpeal barren fûn plak yn 'e Astrotech Space Operations Facility tichtby it Kennedy Space Center yn Florida, wat in wichtige stap oantsjutte nei de earste kommersjele robotflecht nei it moanneflak.

Astrobotic Technologies, ferantwurdlik foar it leverjen fan NASA en kommersjele ladingen oan 'e moanne, is fan plan om de Peregrine-lander te lansearjen op' e Vulcan-raket fan 'e United Launch Alliance (ULA). De opheffing is pland om plak te nimmen fan Launch Complex 41 by Cape Canaveral Space Force Station yn Florida, wêrby't de lâner ferwachte wurdt yn begjin 2024 it moanneflak te berikken.

Dizze wichtige ûntjouwing brocht NASA oan om in "What's on Board" mediatelekonferinsje te organisearjen, dy't sil wurde hâlden op 29 novimber om 2 oere EST. De konferinsje hat as doel om de wittenskiplike ladingen te besprekken dy't sille wurde ferfierd op dizze histoaryske moanne missy as ûnderdiel fan NASA's Commercial Lunar Payload Services (CLPS) inisjatyf ûnder it Artemis-programma.

Fertsjintwurdigers fan NASA en Astrobotic, ynklusyf hege amtners en programmamanagers, sille meidwaan oan 'e briefing. It evenemint sil tagonklik wêze foar it publyk fia in audiostream op 'e offisjele webside fan NASA.

De Peregrine Mission One sil in ferskaat oan wittenskiplike ladingen drage dy't sille bydrage oan moanneûndersyk. Dizze loadloads sille rjochtsje op gebieten lykas de moanne-eksosfear, thermyske eigenskippen fan 'e moanneregolith, wetterstofoerfloeden yn' e boaiem, magnetyske fjilden, en monitoaring fan stralingsomjouwing. Troch gegevens te sammeljen yn dizze gebieten is NASA fan doel ús begryp fan 'e moanne út te wreidzjen en minsklike ferkenning te befoarderjen as tarieding op takomstige misjes, ynklusyf dy nei Mars.

Dizze missy markearret in wichtige stap yn 'e ynset fan NASA om in reguliere kadens fan leveringen fan lading oan' e moanne te fêstigjen. As ûnderdiel fan 'e CLPS-kontrakten wurket NASA mei ferskate leveransiers om reguliere eksperiminten, technologyske testen en demonstraasjes fan kapasiteiten op it moanneflak te fasilitearjen. De kumulative maksimale wearde fan dizze kontrakten is sawat $ 2.6 miljard oant 2028.

Mei it Artemis-programma is NASA fan doel net allinich de moanne te ferkennen, mar ek it paad te effen foar takomstige minsklike misjes, ynklusyf dy nei Mars. Troch gear te wurkjen mei kommersjele partners lykas Astrobotic Technologies, ferleget NASA de grinzen fan romteferkenning en iepenet nije mooglikheden foar wittenskiplike ûntdekkingen.

