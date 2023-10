NASA fiert "Hot Fire" test foar Artemis Moon-Rocket Engines

NASA hat koartlyn in "hot fire" test foltôge as ûnderdiel fan 'e definitive sertifikaasjesearje foar har Artemis moanne-raketmotoren. It romte-agintskip is fan plan om opnij brûkte RS-25-romtependelmotoren te brûken foar har Artemis-programma, dat as doel hat om astronauten werom te bringen nei de moanne.

De hite fjoer-searje, dy't begon op 17 oktober, is bedoeld om in bywurke RS-25-line fan motoren te sertifisearjen dy't sil wurde brûkt foar de Artemis 5-missy yn 'e lette 2020's. Fjouwer RS-25's betsjinje de kearnfaze fan elke Space Launch System (SLS) raket, in krúsjale komponint fan it Artemis-programma.

Tidens de test foel de RS-25-motor, koadenamme E0525, mei súkses foar in plande doer fan 550 sekonden (mear dan njoggen minuten) yn NASA's Stennis Space Center yn Mississippi. Dizze test sammelt gegevens oer de prestaasjes fan ferskate nije motorkomponinten, lykas de nozzle, hydraulyske actuators, flexkanalen en turbopompen.

De hite fjoer rige bestiet út in set fan 12 tests foar eltse RS-25 motor. In eardere RS-25-motor waard yn juny sertifisearre nei it foltôgjen fan syn eigen searje fan 12 tests. Dizze tests sille helpe by de sertifikaasje fan takomstige SLS-missys, te begjinnen mei Artemis 5.

It Artemis-programma hat ferskate plande misjes, wêrûnder Artemis 2, dy't fjouwer astronauten om 'e moanne sil nimme yn 2024. Artemis 3 is fan doel om astronauten te lânjen by de moanne súdpoal ein 2025 of 2026, mits SpaceX's Starship-landingssysteem klear is. Oanfoljende misjes, lykas Artemis 4, binne pland foar folgjende jierren.

Njonken de motortests fiere NASA-yngenieurs yn it Marshall Space Flight Center yn Huntsville, Alabama, tests út op in alternatyf boosterûntwerp foar takomstige misjes bûten Artemis 8. De boostermotors binne krúsjaal foar it leverjen fan ekstra strekking by opheffing.

De haadoannimmer foar de SLS-motoren is Aerojet Rocketdyne, in bedriuw ûnder L3Harris Technologies, wylst Boeing ferantwurdlik is foar it bouwen fan de SLS-raketten.

Dizze tests en sertifikaasjes markearje wichtige mylpealen yn 'e oanhâldende ynspanningen fan NASA om romteferkenning te befoarderjen en astronauten werom te bringen nei de moanne.

