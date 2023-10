Nij ûndersyk ûntdekt potinsjele keppeling tusken gebrek oan sliep en obesitas

Yn in resinte stúdzje útfierd troch in team fan ûndersikers, is in potinsjele ferbining tusken tekoart oan sliep en obesitas ûntdutsen. De stúdzje, dy't de slieppatroanen en lichemsmassa-yndeks (BMI) fan mear dan 1,000 persoanen analysearre, fûn dat dejingen dy't konsekwint minder dan sân oeren de nacht sliepe, in hegere risiko hawwe foar it ûntwikkeljen fan obesitas.

Obesitas is al lang erkend as in wichtich probleem foar folkssûnens, mei in protte assosjearre sûnensrisiko's lykas kardiovaskulêre sykten en diabetes. De relaasje tusken sliep en obesitas is lykwols minder dúdlik west. Dit nije ûndersyk smyt ljocht op in mooglike ferbining tusken de twa.

De stúdzje die bliken dat persoanen dy't konsekwint minder as sân oeren de nacht sliepten in signifikant hegere BMI hiene yn ferliking mei dyjingen dy't sân oant njoggen oeren de nacht sliepten. Fierder hat it ûndersyk oantoand dat dizze persoanen mear kâns wiene om ûnsûne itengewoanten oan te nimmen en de hiele dei in heger oantal kaloaren te konsumearjen.

Wylst it krekte meganisme dat it ûntbrekken fan sliep oan obesitas keppelet, noch ûndersocht wurdt, leauwe ûndersikers dat it kin wêze troch de ynfloed fan sliepferkearing op hormonale regeling en appetitkontrôle. Eardere ûndersiken hawwe oantoand dat ûnfoldwaande sliep it lykwicht fan hormonen kin fersteure dy't honger en sêdigens regelje, wat liedt ta ferhege appetit en mooglik te folle iten.

Dit nije ûndersyk markearret it belang fan adekwate sliep by it behâld fan in sûn gewicht en it foarkommen fan obesitas. It suggerearret dat it fêststellen fan sûne sliepgewoanten en it prioritearjen fan genôch sliep wichtige faktoaren wêze kinne yn gewichtsbehear.

It is wichtich om te notearjen dat dizze stúdzje allinich in korrelaasje fêststelt tusken gebrek oan sliep en obesitas, en fierder ûndersyk is nedich om de kausaliteit en ûnderlizzende meganismen te bepalen. It leveret lykwols weardefolle ynsjoch yn 'e potensjele ynfloed fan sliep op gewichtsbehear en algemiene sûnens.

Ta beslút, de resinte stúdzje jout in potinsjele ferbining tusken gebrek oan sliep en obesitas. Persoanen dy't konsekwint minder dan sân oeren de nacht sliepe, kinne in hegere risiko hawwe om obesitas te ûntwikkeljen troch faktoaren lykas fersteurde hormonale regeling en ferhege appetit. Fierder ûndersyk is nedich om de kausaliteit fan dizze relaasje te ûndersiikjen en spesifike meganismen te identifisearjen. Dochs ûnderstreket dizze stúdzje it belang fan it prioritearjen fan adekwate sliep foar it behâld fan in sûn gewicht en algemien wolwêzen.

boarnen:

- Matthew Phelan, Dailymail.Com, "Nije ûndersyk ûntdekt potinsjele keppeling tusken gebrek oan sliep en obesitas"