CatSat: Revolúsjonearjen fan romte-basearre sensing en kommunikaasje

Tritich jier lyn, in serendipitous telefoantsje wylst it meitsjen fan sûkelade pudding in idee dat soe revolúsjonearje romte-basearre sensing en kommunikaasje. Christopher Walker, in jonge yngenieur yn 'e tiid, ûntduts it potensjeel fan in kromke plestik wrap oer syn puddingpot doe't it de refleksje fan in gloeilampe fergrutte. Dit konsept late úteinlik ta de ûntwikkeling fan de Large Balloon Reflector (LBR), in opblaasbaar apparaat dat brede samling-apertures makket mei in fraksje fan it gewicht fan tradisjonele ynsetbere antennes.

Mei tank oan finansiering fan NASA's Innovative Advanced Concepts (NIAC) programma, wurdt Walker's fyzje einlings in realiteit. De LBR feroaret diel fan in opblaasde sfear yn in parabolyske antenne troch in diel fan it ynterieurflak te aluminisearjen. Mei in prototype fan 33-foet-diameter (10 meter) finansierd troch NIAC en it US Naval Research Laboratory, demonstrearre Walker de mooglikheden fan 'e LBR, dy't de diafragmagrutte fan NASA's James Webb Space Telescope oertsjûget.

It LBR-ûntwerp lost de útdagings op foar tradisjonele reflektorantennes. It blaast op as in beachball, en leveret in stabile parabolyske skûtelfoarm sûnder de needsaak foar bulk en komplekse ynsetbere hardware. Fierder kin it fold wurde yn in kompakt folume, wêrtroch it makliker is om te lansearjen en yn romte te setten.

Ien fan 'e opmerklike tapassingen fan dizze technology is yn kommunikaasje mei hege snelheid. CatSat, in 6-ienheid CubeSat ûntwikkele troch Freefall Aerospace yn gearwurking mei NASA, de Universiteit fan Arizona, en Rincon Research Corporation, sil de mooglikheden fan de opblaasbare antenne demonstrearje yn in lege ierdebaan. Nei ynset sil de antenne ierdefoto's mei hege definysje werom stjoere nei de ierde. Dizze missy, diel fan NASA's CubeSat Launch Initiative, toant it potensjeel foar takomstige moanne-, planetêre en djippe romte-missys mei CubeSats.

FAQ:

Wat is de Large Balloon Reflector (LBR)?

De LBR is in opblaasbaar apparaat dat in part fan in opblaasde bol feroaret yn in parabolyske antenne. It makket brede samling-apertures mei in fraksje fan it gewicht fan tradisjonele ynsetbere antennes.

Wêrom is de LBR wichtich?

De LBR lost de útdagings op foar tradisjonele reflectorantennes, lykas swier gewicht en komplekse ynset. It leveret in stabile parabolyske skûtelfoarm sûnder de needsaak foar bulk hardware en kin yn in lyts folume fold wurde, wêrtroch it makliker is om te lansearjen en yn romte te setten.

Wat is CatSat?

CatSat is in 6-ienheid CubeSat dy't de mooglikheden fan 'e opblaasbare antenne sil demonstrearje yn in lege ierdebaan. It sil hege-definysje Earth-foto's werom nei de ierde stjoere, en it potensjeel foar takomstige misjes sjen litte mei CubeSats.

Wa ûntwikkele CatSat en de LBR?

CatSat waard ûntwikkele troch Freefall Aerospace yn gearwurking mei NASA, de Universiteit fan Arizona, en Rincon Research Corporation. It LBR-konsept waard pionierd troch Christopher Walker, dy't finansiering krige fan NASA's Innovative Advanced Concepts-programma en it US Naval Research Laboratory.

Hoe fergeliket de LBR mei tradisjonele reflektorantennes?

De LBR biedt in lichtgewicht alternatyf foar tradisjonele reflectorantennes. It opblaasbere ûntwerp elimineert de needsaak foar volumineuze en komplekse ynsetmeganismen, wêrtroch it alsidiger is en makliker te ynsetten yn romte.

boarnen:

POT: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/catapulting-a-parabolic-balloons-30-year-risk

YouTube-fideo: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed