NASA simulearret in glim fan ús galaxy yn gravitaasjewellen

Astronomen hawwe simulearre gegevens brûkt om in fisualisaasje te jaan fan 'e himel sa't it soe ferskine yn gravitasjonele weagen, en biede in nij perspektyf op ús galaxy. Gravitaasjewellen binne kosmyske rimpelingen yn romte-tiid generearre troch orbiting objekten, en romte-basearre observatoria ferwachte te lansearjen yn de folgjende desennia sille gâns ferbetterje ús begryp fan dizze ferskynsels.

Grûnbasearre observatoria hawwe sûnt 2015 sa'n hûndert eveneminten ûntdutsen, dy't fúzjes fertsjintwurdigje fan swarte gatten mei stellêre massa, neutronstjerren, of beide. Dizze sinjalen binne koarte libbene, hege frekwinsje eveneminten dy't oeral yn 'e himel kinne foarkomme en komme fan boarnen bûten ús galaxy. D'r binne lykwols in protte binêre systemen binnen de Molkwei dy't ek kompakte objekten befetsje lykas wite dwergen, neutronstjerren en swarte gatten yn strakke banen.

Om dizze ultrakompakte binaries (UCB's) te observearjen, is in romteobservatoarium nedich om't har gravitaasjewellen frekwinsjes te leech hawwe foar grûnbasearre detektors. De kommende Laser Interferometer Space Antenna (LISA), in mienskiplike missy fan NASA en de European Space Agency (ESA), wurdt ferwachte om tsientûzenen UCB's te ûntdekken. It ûntdekken fan mear UCB's is ien fan LISA's primêre doelen.

Undersikers hawwe in technyk ûntwikkele om simulearre gegevens te kombinearjen fan 'e ferwachte distribúsje en gravitasjonele welle-sinjalen fan UCB's om in all-sky werjefte fan ús galaxy te meitsjen. Dizze ôfbylding is gelyk oan in werjefte fan 'e himel yn sichtber, ynfraread of röntgenljocht. De fisualisaasje jout in glimp fan it unike perspektyf dat gravitasjonele weagen biede by it observearjen fan it universum. De hoop is dat takomstige ferzjes fan dizze ôfbylding sille wurde makke mei echte LISA-gegevens.

Dizze stúdzje, publisearre yn The Astronomical Journal, toant it potensjeel fan gravitaasjewellen as in nij ark foar it bestudearjen fan 'e kosmos. Troch gegevens op te nimmen fan romte-basearre gravitasjonele wave-observatoria lykas LISA, kinne astronomen weardefolle ynsjoch krije yn 'e aard fan binêre systemen en de dynamyk fan objekten yn ús galaxy.

