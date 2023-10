NASA lanseart Psyche Spacecraft op missy nei seldsume metal-covered asteroïde

NASA's Psyche-romteskip waard freed lansearre, in begjin fan in seisjierrige reis nei in metaalbedekte asteroïde. Dizze missy markearret de earste ferkenning fan in wrâld foaral makke fan metaal, yn tsjinstelling ta de typyske rotsige of izige gearstalling fan de measte asteroïden. Wittenskippers leauwe dat Psyche de oerbliuwsels kin wêze fan 'e kearn fan in iere planeet, en biedt weardefolle ynsjoch yn 'e ûnberikbere sintra fan 'e ierde en oare rotsige planeten.

It romteskip waard lansearre troch SpaceX fan NASA's Kennedy Space Center yn Florida en is neamd nei de asteroïde dy't it studearje sil. It wurdt ferwachte om de ierappelfoarmige asteroïde te berikken yn 2029. Psyche is de grutste fan 'e likernôch njoggen metaalrike asteroïden dy't oant no ta ûntdutsen binne, leit yn it bûtenste diel fan 'e wichtichste asteroïderiem tusken Mars en Jupiter.

Lead wittenskipper Lindy Elkins-Tanton fan Arizona State University beskreau de missy troch te sizzen: "It is al lang de dream fan minsken om nei de metalen kearn fan ús ierde te gean. Ik bedoel, freegje Jules Verne. De ekstreme druk en temperatuer meitsje lykwols tagong ta de kearn fan 'e ierde ûnmooglik. Psyche biedt in unike kâns om in metalen kearn yn ús sinnestelsel te studearjen.

Astronomen skatte dat de asteroïde sawat 144 miles (232 km) mjit op syn breedste en 173 miles (280 km) lang. It wurdt leaud om izer, nikkel en oare metalen te befetsjen, lykas ek mooglik spoaren fan goud, sulver, platina of iridium. Wittenskippers ferwachtsje spiky metalen kraters, torenhoge metalen kliffen, en metaal-ferwûne erodearre lavastromen op it oerflak fan 'e asteroïde te observearjen.

Dizze missy hat wichtige wittenskiplike wearde, om't de asteroïde ynsjoch kin leverje yn 'e formaasje fan ús sinnestelsel en fûnemintele fragen beantwurdzje oer de oarsprong fan it libben op ierde en de bewenberens fan ús planeet. Troch it bestudearjen fan 'e asteroïde hoopje wittenskippers in better begryp te krijen fan' e eigen izeren kearn fan 'e ierde, dy't it magnetyske fjild genereart dat ús sfear beskermet en it libben mooglik makket.

It romteskip sil in rotonde rûte nimme nei de asteroïde, fleanend foarby Mars om in swiertekrêft te krijen yn 2026. It sil dan de asteroïde yn 2029 berikke en besykje in baan om him hinne te gean, sa ticht as 47 miles (75 km) en as heech as 440 miles (700 km). It romteskip sil sinne-elektryske oandriuwing brûke en in eksperiminteel kommunikaasjesysteem dat lasers brûkt foar gegevensoerdracht.

