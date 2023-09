NASA's Parker Solar Probe oerlibbet krêftige sinne-eksploazje

NASA's Parker Solar Probe, in romteskip ûntworpen om it gedrach fan 'e sinne nau te ûndersiikjen, fleach koartlyn troch en oerlibbe ien fan' e machtichste koronale massa-ejections (CME's) ea opnommen. De seldsume bylden fan it sinne-evenemint waard frijlitten troch it Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory.

In koronale massa-ejectie is in útbarsting fan superhyt gas, of plasma, út it oerflak fan 'e sinne. It kin wichtige gefolgen hawwe op ierde, ynklusyf it yn gefaar bringe fan satelliten, fersteuring fan kommunikaasje- en navigaasjetechnologyen, en sels it útslaan fan stroomnetten. Yn 1989 feroarsake in krêftige CME in massale blackout yn Québec, Kanada.

De Parker Solar Probe, foarsjoen fan in robúst waarmte skyld, brocht likernôch twa dagen observearjen fan de CME, en waard it earste romteskip ea te fleanen troch in krêftige sinne-eksploazje tichtby de sinne. De sonde fernearde de yntinse útbarsting fan strieling en kaam de útbarsting sûnder skea út.

Wittenskippers brûke gegevens fan 'e Parker Solar Probe, tegearre mei waarnimmings fan oare romtefarders en teleskopen, om it gedrach fan CME's en oare romtewaarferskynsels, lykas sinneflaters, better te begripen. Dizze kennis sil helpe by it foarsizzen en tarieden op potinsjeel destruktive romtewaareveneminten yn 'e takomst.

De missy fan 'e Parker Solar Probe sil trochgean, mei't it romteskip ferwachtet om snelheden fan 430,000 mph te berikken en binnen 3.9 miljoen milen fan 'e sinne te kommen yn 2024. Dizze waarnimmings sille bydrage oan ferbettere foarsizzingen fan 'e ynfloed fan sinne-útstjit op ierde, wêrtroch't foar bettere tariedings- en mitigaasjestrategyen.

[Definysje: Coronal Mass Ejection (CME) - in útbarsting fan superhyt gas, of plasma, fan it oerflak fan 'e sinne.]

[Boarne: The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory]

[Boarne: NASA]