De grutste asteroïde-sample noch: NASA's Osiris-Rex foltôget syn missy

NASA's Osiris-Rex-romteskip is ynsteld om de grutste asteroïde-monster oant no ta te leverjen, in missy fan sân jier ôf te sluten. Snein sil it romteskip by de ierde fleane en op syn minst in bakje puin dellizze dat it fan de asteroïde Bennu pakt hat. De stekproefkapsule sil yn 'e woastyn fan Utah falle, wylst it memmeskip útzoomt om in oare asteroïde te ferkennen.

Wittenskippers ferwachtsje sawat in heale pûn (250 gram) stiennen en stof fan Bennu te krijen, wat signifikant mear is dan it lytse bedrach dat Japan sammele fan twa oare asteroïden. Dizze asteroïde-monsters fungearje as bewarre tiidkapsules, en jouwe weardefolle ynsjoch yn 'e formaasje fan ús sinnestelsel en de oarsprong fan it libben op ierde.

Osiris-Rex, dy't lansearre yn 2016, kaam yn Bennu yn 2018 en brocht twa jier troch oan it bestudearjen fan 'e asteroïde foardat hy besocht samples te sammeljen. Tidens it sammeljen fan sampling kaam it romteskip in pear útdagings tsjin, ynklusyf in ynsletten deksel dat feroarsake wat fan it sammele materiaal yn 'e romte. Dochs waarden de oerbleaune samples mei súkses befeilige yn 'e kapsule.

Bennu, ûntdutsen yn 1999, wurdt leaud dat it in oerbliuwsel is fan in gruttere asteroïde dy't yn botsing kaam mei in oare romterots. It mjit sawat in tredde fan in kilometer breed en is bedekt mei swart rûch terrein fol mei stiennen. Troch Bennu fan tichtby te studearjen, hoopje wittenskippers weardefolle ynformaasje te krijen dy't kinne helpe by it ûntwikkeljen fan strategyen om de asteroïde ôf te lûken as syn paad yn 'e takomst in bedriging foar de ierde foarmet.

Osiris-Rex sil de samplekapsule frijlitte fan in ôfstân fan 63,000 miles en fjouwer oeren letter sil it lânje yn 'e Utah Test and Training Range. De kapsule, dy't hast 3 foet breed en 1.6 feet heech mjit, sil delkomme mei in snelheid fan 27,650 mph foardat de parachute it fertraget foar in sêfte lâning. Sadree't de kapsule is ophelle, sil it wurde ferfierd nei NASA's Johnson Space Center yn Houston foar analyse.

Dizze missy markearret NASA's tredde stekproef werom út 'e djippe romte, mei eardere misjes dy't sinnewyndieltsjes, komeetstof en mikroskopyske korrels fan asteroïden ophelje. It buro is fan plan om de ynhâld fan 'e Bennu-probe iepenbier te iepenbierjen op oktober 11. Dizze hjerst sil NASA ek twa mear asteroïde missys lansearje, fierder it ferstean fan ús begryp fan dizze himellichems en har betsjutting yn' e stúdzje fan ús sinnestelsel.

