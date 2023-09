NASA's Osiris-Rex romtesonde is ynsteld om de grutste stekproef noch te leverjen fan in asteroïde

Yn in spannende konklúzje fan in sânjierrige syktocht, is it Osiris-Rex-romteskip fan NASA pland om snein troch de ierde te fleanen en in stekproefkapsule ôf te litten dy't op syn minst in kopke puin sammele fan 'e asteroïde Bennu. Dit sil de grutste stekproef wêze dy't ea helle is fan in asteroïde, mei wittenskippers dy't ferwachtsje om sawat in heale pûn (250 gram) kiezelstiennen en stof te krijen. Dit is signifikant mear as it bedrach dat Japan werombrocht hat fan twa oare asteroïden.

De asteroïde Bennu, ûntdutsen yn 1999, wurdt leaud dat it in oerbliuwsel is fan in gruttere asteroïde dy't yn botsing kaam mei in oare romterots. It is sawat in tredde fan in kilometer breed en hat in swart, rûch oerflak fol mei stiennen. Wittenskippers leauwe dat Bennu oerbliuwsels fan it iere sinnestelsel befettet, en jout weardefolle ynsjoch yn 'e oarsprong fan' e ierde en it libben sels.

Osiris-Rex begon syn missy yn 2016 en kaam by Bennu oan yn 2018. Nei't se de asteroïde foar twa jier foarsichtich bestudearre, rekke it romteskip koart syn oerflak en sûge stof en stiennen op mei in fakuüm. It deksel fan 'e samplesamler rekke lykwols fêst, wêrtroch't guon rotsen yn 'e romte ferlern giene. De krekte hoemannichte materiaal yn 'e stekproefkapsule sil pas bekend wurde as it is iepene.

De stekproefkapsule sil fjouwer oeren frijlitten wurde fan Osiris-Rex foardat it yn 'e woastyn fan Utah komt te berikken. Nei in parachute-assistearre ôfstamming sil de kapsule wurde brocht nei in skjin laboratoarium by NASA's Johnson Space Center yn Houston om krúskontaminaasje te foarkommen. De monsters sille mei uterste soarch wurde behannele yn spesjale skjinne keamers om elke fersmoarging foar te kommen. NASA is fan plan de ynhâld fan 'e stekproef iepenbier te iepenbierjen op 11 oktober.

Dizze missy is ûnderdiel fan wat NASA "Asteroid Autumn" neamt, mei ferskate asteroïde-relatearre mylpealen plakfine. Dizze omfetsje de lansearring fan 'e romtesonde Psyche, dy't in metalen asteroïde sil studearje, op 5 oktober, en de moeting fan' e Lucy romtesonde mei in asteroïde yn 'e wichtichste asteroïde riem op novimber 1. Dizze misjes sille bydrage oan ús begryp fan asteroïden en de iere sinnestelsel.

Dit is de tredde missy fan NASA werom fan 'e djippe romte, mei eardere misjes dy't sinnewynpartikels en komeetstof ophelje. Japan hat ek mei súkses samples weromjûn fan in asteroïde yn 2010. Dizze samples tsjinje as tiidkapsules út 'e iere dagen fan ús sinnestelsel en jouwe weardefolle ynsjoch yn ús kosmyske oarsprong.

boarnen:

- [boarne 1]

- [boarne 2]