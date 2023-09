NASA's Osiris-Rex Spacecraft komt werom mei asteroïde Sample

In NASA-romteskip is ynsteld om moandei syn grutste asteroïde-monster noch oan 'e ierde te leverjen. De romtesonde Osiris-Rex sil op syn minst in bakje puin dellizze dy't it sammele fan 'e asteroïde Bennu, it ein markearret fan in sânjierrige missy. Wittenskippers ferwachtsje dat se sawat 250g fan kiezels en stof krije, signifikant mear dan eardere asteroïde-sample-missys. Dizze samples wurde beskôge as tiidkapsules út it iere sinnestelsel en kinne ûndersikers helpe om de oarsprong fan 'e ierde en it libben sels te begripen.

De Osiris-Rex-missy hat in protte útdagings ûnderweis sjoen, ynklusyf in fêst deksel dat feroarsake dat guon fan 'e samples yn' e romte spielden. It romteskip wist lykwols genôch materiaal te heljen foar analyse. Bennu, de asteroïde dy't it romteskip besocht hat, wurdt leaud dat it oerbliuwsels befetsje fan 'e formaasje fan it sinnestelsel 4.5 miljard jier lyn. Dizze missy hat wittenskippers tastien om Bennu fan tichtby te studearjen en weardefolle gegevens te sammeljen dy't kinne helpe mei defleksjestrategyen as de asteroïde in bedriging foar de ierde yn 'e takomst soe foarmje.

De stekproefkapsule sil frijlitten wurde fan 'e Osiris-Rex romtesonde, dy't dan fierder sil om in oare asteroïde te ferkennen. De kapsule sil de atmosfear fan 'e ierde yngean en parachute yn' e woastyn fan Utah, wêr't it sil wurde ferfierd nei in skjin laboratoarium by NASA's Johnson Space Center foar analyse. It laboratoarium sil beheind wêze ta it behanneljen fan allinich it Bennu-puin om krúskontaminaasje te foarkommen. NASA is fan plan de rykdom fan 'e asteroïde op 12 oktober iepenbier te iepenbierjen.

Dizze missy is ûnderdiel fan wat NASA "Asteroid Autumn" neamt, mei meardere asteroïde misjes dy't dizze hjerst plakfine. Nei de Osiris-Rex-missy sil in oar romteskip mei de namme Psyche lansearje om in metalen asteroïde te studearjen. NASA's Lucy-romteskip sil ek syn earste asteroïde tsjinkomme foardat se op in rûnlieding begjinne troch de Trojaanske asteroïden dy't om Jupiter draaie.

Boarne: Associated Press

Definysjes:

- Osiris-Rex romtesonde: In NASA romtesonde dat waard lansearre yn 2016 mei it doel fan it sammeljen fan samples fan de asteroïde Bennu.

- Bennu: In asteroïde dy't yn 1999 ûntdutsen is en nei alle gedachten oerbliuwsels fan it iere sinnestelsel befetsje.

- Asteroid Autumn: De bynamme jûn oan it hjerstseizoen fan 2020, wêryn meardere asteroïde-misjes plakfine.

- NASA: De National Aeronautics and Space Administration, it regearingsburo fan 'e Feriene Steaten ferantwurdlik foar it sivile romteprogramma fan 'e naasje.

boarnen:

Associated Press:

NASA: