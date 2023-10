Solar Storm Alert: Potinsjeel foar Intense Solar Storm Event

In resint sinnestoarmevenemint dat barde op 18 oktober joech ús in glim fan 'e skitterjende auroras dy't sjoen wurde kinne as de ierde wurdt beynfloede troch in koronale massa-útwerp (CME). D'r is lykwols no in mooglikheid dat in folle mear yntinsive CME rjochtstreeks nei de ierde kin gean, mooglik hjoed of moarn in krêftich sinnestoarmevenemint opwekke.

Dizze ynformaasje komt fan NASA's Solar and Heliospheric Observatory en is analysearre troch romtewaarfysikus Dr. Tamitha Skov. Skov dielde dizze wike in detaillearre prognose foar 5-dagen foar sinnestoarmen, wat oanjout op it potensjeel foar back-to-back stoarmen.

Neffens dokter Skov is der hjoed in 65 prosint kâns op in grutte sinnestoarm, mei in sterke mooglikheid fan in lytse stoarm dy't auroras produsearje kin. Moarn is d'r in 50 prosint kâns op in swiere sinnestoarm, dy't G2-klasse kin berikke en mooglik ynfloed hawwe op lytse satelliten, mobile netwurken en gefoelige elektroanika op ierde.

It is wichtich om te notearjen dat it risiko foar mid-breedtegraden relatyf leger is, mei in 30 prosint kâns op lytse stoarmen hjoed en in 15 prosint kâns moarn. Foarsoarchsmaatregels moatte lykwols noch wurde nommen om de feiligens fan elektroanyske apparaten te garandearjen.

NASA's Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) is in satellyt dy't de sinne en har effekten op it sinnestelsel bestudearret. Útrist mei 12 wittenskiplike ynstruminten, SOHO vangt bylden fan 'e sinne syn korona, mjit syn magnetyske fjilden en snelheid, en observearret de swakke korona der omhinne.

Wylst wy trochgean mei it kontrolearjen fan dizze sinnestoarmen, is it krúsjaal om op 'e hichte te bliuwen fan' e lêste prognoazes en needsaaklike foarsoarchsmaatregels te nimmen as jo yn in gebiet wenje dat kin wurde beynfloede troch intense sinneaktiviteit.

