Nije stúdzje fynt dat hûnen kinne helpe om stressnivo's by bern te ferminderjen

In resinte stúdzje útfierd troch ûndersikers fan it Children's Hospital fan Philadelphia hat fûn dat it besit fan in hûn wichtige foardielen kin hawwe foar it ferminderjen fan stressnivo's by bern. De stúdzje, wêrby't 643 bern belutsen wiene fan 7 oant 12 jier âld, fûn dat bern dy't in pethûn hiene legere nivo's fan stress ûnderfine yn ferliking mei dyjingen dy't gjin hûn hienen.

De ûndersikers mjitten stressnivo's mei in gewoan brûkt ynstrumint neamd de Perceived Stress Scale (PSS), dy't de mjitte beoardielet wêryn't yndividuen har libben as stressfolle waarnimme. De resultaten lieten sjen dat bern dy't in hûn hienen signifikant legere PSS-skoares hienen, wat oanjout op legere nivo's fan waarnommen stress, yn ferliking mei bern sûnder in hûn.

Eksperts leauwe dat de oanwêzigens fan in hûn bern in gefoel fan treast en selskip kin leverje, wat liedt ta in fermindering fan stressnivo's. Hûnen binne bekend om har fermogen om emosjonele stipe te leverjen, en eardere ûndersiken hawwe sjen litten dat ynteraksje mei bisten nivo's fan oxytocine kinne ferheegje, in hormoan ferbûn mei gefoelens fan ûntspanning en wolwêzen.

Fierder kin it besit fan in hûn ek fysike aktiviteit en sosjale ynteraksje befoarderje, wat fierder kin bydrage oan it ferminderjen fan stress by bern. It fersoargjen fan in hûn omfettet regelmjittige kuiers en spieltiid, dy't bern in kâns jaan kinne om fysike aktiviteit te dwaan en tiid yn 't bûtenlân troch te bringen. Dêrneist kinne hûnen tsjinje as in konversaasjestarter en helpe sosjale ynteraksjes te fasilitearjen, dy't wichtich binne foar algemien wolwêzen.

Wylst fierder ûndersyk nedich is om de meganismen efter de stress-ferminderende effekten fan hûnen op bern folslein te begripen, markearje dizze befiningen de potensjele foardielen fan húsdierbesit by it befoarderjen fan mentale sûnens en wolwêzen yn jonge yndividuen. As jo ​​​​in bern hawwe dat hege nivo's fan stress belibbet, kin it beskôgjen fan in hûn in weardefolle opsje wêze om te ferkennen.

