NASA publisearret detaillearre ôfbyldings fan Jupiter's moanne Io en ûntdekt nije funksje yn 'e atmosfear fan Jupiter

NASA hat detaillearre bylden ûntbleate fan Io, ien fan Jupiter's sawat 90 moannen, fêstlein troch de Juno-sonde tidens in resinte fleanfjild. Io is bekend as de meast fulkanysk aktive wrâld yn it sinnestelsel, mei hûnderten fulkanen dy't har oerflak bedekke. Dizze fulkaanútbarstings kinne fan 'e ierde waarnommen wurde mei grutte teleskopen, en d'r binne sels marren fan smelte silikaatlava op it oerflak fan 'e moanne.

De bylden fan 'e Juno-sonde litte it swirljende oerflak fan Io sjen, markearre mei grutte plakken fan smelte read. Io belibbet in gravitasjonele toulûken tusken Jupiter en syn twa oare moannen, Europa en Ganymede, wat resultearret yn konstant stretching en squeeze. Dizze aksjes wurde leaud dat se ferbûn binne mei de faak útbarstings fan har meardere fulkanen. Yn desimber sil Juno weromkomme om Io te observearjen op in tichterby ôfstân fan mar 1,500 kilometer boppe har oerflak.

Neist de bylden fan Io hat NASA in baanbrekkende ûntdekking dien oer de sfear fan Jupiter. Mei help fan gegevens fan 'e James Webb-teleskoop's NIRCam identifisearren ûndersikers in hege snelheid jetstream oer 4,800 kilometer krekt boppe de evener fan Jupiter. Dizze jetstream reizget mei in yndrukwekkende snelheid fan 515 kilometer yn 'e oere, dûbel de oanhâldende wyn fan in kategory 5-orkaan op ierde. Leit yn 'e legere stratosfear fan' e planeet, dizze fynst smyt ljocht op de turbulente aard fan Jupiter syn sfear.

De bylden fan Jupiter ferskine oars as de bekende donkere oranje en crème toanen. Dizze bylden waarden nommen mei it NIRCam en Mid-InfraRed Instrument, fange ynfraread golflingten fariearjend fan 0.6 oant 28 mikrons. Troch it ljocht fan it helderdere objekt út te blokkearjen, koene astronomen de dimmere objekten der omhinne fange. Elke ôfbylding waard nommen mei ferskate filters om ferskate golflingten te fangen, en de lagen fan dizze ôfbyldings waarden kombineare om de definitive kleurde ôfbylding te meitsjen.

Yn dizze bylden fertsjintwurdigje de ljochte wite flekken en strepen hege hichte wolkentoppen fan kondinsearre konvektive stoarmen, wylst de reade dielen auroras ôfbyldzje dy't útwreidzje boppe de noardlike en súdlike poalen fan 'e planeet.

boarnen:

- NASA (boarne artikel)

- De Universiteit fan Baskelân yn Bilbao, Spanje (Ricardo Hueso, haadauteur oer de befiningen)