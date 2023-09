NASA-romteskip om it grutste asteroïdemonster noch te leverjen

NASA's OSIRIS-REx romteskip is ynsteld om op snein de grutste stekproef te leverjen dy't ea sammele is fan in asteroïde nei de ierde. Nei in missy fan sân jier sil it romteskip op syn minst in bakje puin dellizze dat it fan 'e asteroïde Bennu pakt hat. Dit stekproef wurdt ferwachte om sawat 250g (0.5lb) fan kiezels en stof te weagjen, signifikant mear dan de teeleppel of sa werombrocht troch Japan fan twa oare asteroïden.

Dizze levering is in wichtige mylpeal yn romteferkenning, om't gjin oar lân mei súkses stikken asteroïden hat ophelle. Dizze bewarre tiidkapsules út it iere sinnestelsel hâlde weardefolle ynformaasje oer de oarsprong fan ierde en libben. Troch dizze asteroïde-samples te bestudearjen, wolle wittenskippers ynsjoch krije yn 'e prosessen dy't liede ta de formaasje fan ús planeet.

De romtesonde OSIRIS-REx begon syn missy fan $1 miljard yn 2016 en berikte Bennu yn 2018. It hat twa jier trochbrocht om de asteroïde hinne te fleanen, op syk nei it bêste plak om samples te sammeljen. Yn 2020 kaam it romteskip mei súkses it oerflak fan Bennu del en brûkte in fakuüm om stof en stiennen op te zuigen. Guon fan it materiaal ûntsnapte yn 'e romte troch in fêst deksel, mar de oerbleaune samples waarden befeilige yn in kapsule.

Bennu, ûntdutsen yn 1999, is likernôch in heale kilometer breed en nei alle gedachten is it in oerbliuwsel fan in folle gruttere asteroïde. It rûge swarte oerflak is bedutsen mei stiennen, en wittenskippers leauwe dat it oerbliuwsels fan 'e formaasje fan it sinnestelsel 4.5 miljard jier lyn hâldt. It foarmet ek in potinsjele bedriging foar de ierde, om't it tichtby genôch kin komme om mei ús planeet yn botsing te kommen yn 2182. De stúdzje fan Bennu sil bydrage oan ús begryp fan potinsjele metoaden om sokke asteroïden as nedich ôf te lûken.

By har oankomst sil de samplekapsule frijlitten wurde fan it OSIRIS-REx-romteskip en parasjute yn 'e Utah-woastyn. It sil dan wurde ferfierd nei NASA's Johnson Space Center yn Houston foar analyse. De samples sille wurde behannele mei strikte protokollen om kontaminaasje te foarkommen en sille wurde studearre yn in tawijd lab yn it sintrum.

Njonken de OSIRIS-REx-missy hat NASA twa oare oanhâldende asteroïde-misjes. Dizze misjes, Psyche en Lucy, sille bydrage oan ús begryp fan 'e formaasje en gearstalling fan asteroïden. NASA's fermogen om dizze kostbere asteroïde-monsters op te heljen en te studearjen lit ús de mystearjes fan ús sinnestelsel en de oarsprong fan it libben op ierde ûntdekke.

(Boarnen: NASA, ABC Nijs)