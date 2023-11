In potinsjeel destruktive asteroïde dy't de ierde benaderet: 2007 FT3

Wittenskippers by NASA hawwe koartlyn in asteroïde identifisearre mei de namme 2007 FT3 dy't in bedriging foar de ierde yn 'e heine takomst kin foarmje. Hoewol dit net de earste kear is dat NASA sa'n objekt hat ûntdutsen, markeart it de oanhâldende waakzaamheid dy't nedich is by it folgjen fan near-ierde asteroïden (NEA's) en near-ierde kometen (NEC's) dy't it potinsjeel hawwe om grutte skea te feroarsaakjen as se net kontroleare.

2007 FT3 waard earst yn 2007 waarnommen, mar spitigernôch ferlearen astronomen koart dêrnei it spoar fan syn baan. Mei in waarnimmingsbôge fan mar 1.2 dagen slaggen doelbewuste waarnimmings der net yn om de asteroïde werom te heljen, en it bleau oant no ta net te sjen. De mooglike opnij fan 2007 FT3 hat soargen makke oer syn ynfloed op ierde.

Neffens NASA hat 2007 FT3 sawat 0.0000087 prosint (of 1 op 11.5 miljoen) kâns om de ierde te slaan yn oktober 2024. Der is ek in aparte mooglikheid fan ynfloed yn maart 2024, mei in kâns fan 0.0000096 prosint (of 1 op 10) miljoen). Yn beide senario's koe de asteroïde enerzjy frijmeitsje lykweardich oan de detonaasje fan 2.6 miljard ton TNT.

Wylst beide potinsjele gefolgen soene resultearje yn wichtige regionale ferneatiging, soe it nivo fan skea wrâldwiid net katastrofysk wêze. NASA foarseit dat 2007 FT3 it meast wierskynlik op 5 oktober 2024 sil slaan, mar d'r binne ek oare asteroïden, lykas 29075 (1950 DA), dy't mooglik ferlykbere ferwoastingen feroarsaakje kinne.

It is wichtich om te notearjen dat NASA's Sintrum foar Near Earth Object Studies (CNEOS) kontinu spoart bekende NEA's en kontrolearret har trajekten. Dizze oanhâldende ynspanning hat as doel om potinsjele bedrigingen te identifisearjen en gaadlike metoaden te betinken om elke katastrophale botsingen te foarkommen. Wylst de kâns op in botsing fan in asteroïde mei de ierde leech bliuwt, bliuwe wittenskippers wakker yn har stribjen om dizze himellichems te begripen en ús planeet te beskermjen.

