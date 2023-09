Nije ûntdekking suggerearret mooglike wetteroseaan op in fiere planeet

Gearfetting:

Wittenskippers hawwe in spannende nije ûntdekking makke dy't hints op it bestean fan in wetteroseaan op K2-18 b, in massive eksoplaneet dy't in protte ljochtjierren fuort fan 'e ierde leit. Hoewol it ûnwis bliuwt oft dizze oseaan it libben kin stypje, hat de fynst yntrigearjende mooglikheden iepene foar bewenbere wrâlden bûten ús sinnestelsel. De ûntdekking waard makke troch astronomen oan 'e Universiteit fan Cambridge dy't gegevens analysearren fan NASA's James Webb Space Telescope. Se ûntdutsen de oanwêzigens fan metaan en koalstofdiokside yn 'e sfear fan' e planeet, wat oanjout op 'e kâns fan in oseaan-bedekt oerflak ûnder in wetterstofrike sfear. De ûndersikers observearre ek in swakker sinjaal dat koe suggerearje de oanwêzigens fan dimethyl sulfide, in molekule produsearre troch it libben op ierde. Fierdere observaasjes binne lykwols nedich om dizze fynst te befestigjen. It team ferklearre dat de grutte grutte en temperatuer fan K2-18 b it bewenber meitsje kin, mei in potinsjele mantel fan hege druk iis en in oseaan dy't te hyt is. Nettsjinsteande dizze warskôgings beklammet de ûntdekking it belang fan it beskôgjen fan ferskate bewenbere omjouwings yn it sykjen nei bûtenierdsk libben.

Definysjes:

- Eksoplaneet: In planeet dy't bûten ús sinnestelsel om in stjer draait.

- Metaan: in gemyske ferbining besteande út ien koalstofatom en fjouwer wetterstofatomen.

- Koalstofdiokside: in kleurleas gas gearstald út ien koalstofatom en twa soerstofatomen.

- Dimethyl sulfide: In molekule útstjoerd troch fytoplankton yn marine omjouwings, en mooglik keppele oan biologyske aktiviteit.

