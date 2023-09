NASA's Perseverance Rover produseart súksesfol soerstof op Mars

NASA's Perseverance rover hat syn missy folbrocht om soerstof op Mars te meitsjen mei in eksperimint neamd it Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Dizze suksesfolle demonstraasje koe it paad foar takomstige astronauten meitsje om in duorsume boarne fan ademend lucht te hawwen en sels raketbrânstof te produsearjen foar in weromreis nei ierde.

Ien fan 'e útdagings foar astronauten op Mars is it gebrek oan ademende lucht. Oars as de ierde, dy't likernôch 21 prosint soerstof yn syn atmosfear hat, hat Mars minder as ien prosint soerstof en is foar it grutste part gearstald út koalstofdiokside. MOXIE, in mikrofoave-grutte ynstrumint oan board fan 'e Perseverance-rover, brûkt in elektrolyzerapparaat om soerstof út' e Mars-atmosfear te heljen troch koalstofdiokside-dieltsjes te splitsen. Dit resulteart yn de produksje fan suvere soerstof en ôffalprodukten lykas koalmonokside.

Sûnt de rover yn 2021 yn 'e Jezero-krater op Mars lâne, hat MOXIE intermitterend eksperiminten útfierd, mei de lêste run ôfrûne moanne foltôge. It koe soerstof produsearje mei in snelheid fan sawat 12 gram per oere, en sammele yn totaal 122 gram. Dit bedrach, lykweardich oan wat in lytse hûn yn 10 oeren sykhellet, oertrof de earste ferwachtingen fan 'e wittenskippers en hie in suverens fan op syn minst 98 prosint.

De soerstof generearre troch MOXIE biedt net allinich it potensjeel foar ademende lucht, mar kin ek in fitale yngrediïnt wêze yn 'e produksje fan raketbrânstof. Sûnder dizze brânstof soene astronauten op Mars strâne wurde of ôfhinklik wêze fan leveringsmissys fan ierde. NASA skat dat takomstige astronauten sawat 25 oant 30 ton soerstof nedich binne om de nedige brânstof te meitsjen foar in weromreis.

It súkses fan NASA mei MOXIE toant de helberens oan om soerstof te ekstrahearjen út 'e sfear fan Mars en markeart it belang fan it ûntwikkeljen fan technologyen dy't boarnen op oare planeten brûke. It oprjochtsjen fan in lange-termyn moanne-oanwêzigens, it bouwen fan in moanne-ekonomy, en úteinlik it lansearjen fan in minsklike ferkenningskampanje nei Mars, allegear hingje op 'e ûntwikkeling en testen fan sokke technologyen.

Dizze prestaasje troch de Perseverance-rover markearret in wichtige mylpeal yn 'e syktocht fan' e minskheid nei romteferkenning en kolonisaasje. Mei it potinsjeel foar it produsearjen fan soerstof en raketbrânstof op Mars, is de dream fan in permaninte minsklike oanwêzigens yn it sinnestelsel tichterby in realiteit te wurden.

boarnen:

- NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere)

- NASA plakferfangend behearder Pam Melroy