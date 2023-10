NASA's Planetary Defense-divyzje is ferantwurdlik foar it kontrolearjen en opspoaren fan asteroïden dy't mooglik de ierde kinne slaan en wiidferspraat ferneatiging kinne feroarsaakje. Wylst de taak miskien lykje kin, hawwe resinte foarútgong yn technology it mooglik makke om dizze near-ierde objekten te folgjen en te identifisearjen.

De lêste infographic útbrocht troch NASA smyt ljocht op 'e hjoeddeistige populaasje fan near-ierde asteroïden. Mei yngong fan augustus 2023 binne d'r sawat 32,000 bekende asteroïden yn 'e buert fan ús planeet. It opspoaren fan dizze asteroïden is útdaagjend, om't se har eigen ljocht net útstjitte. Ynstee dêrfan fertrouwe teleskopen op sinneljocht dat fan har oerflakken reflektearret om se te spotten.

De poging om dizze asteroïden te finen en te folgjen hat yndrukwekkend west, mei mear dan 405 miljoen observaasjes yntsjinne troch sawol amateur- as profesjonele astronomen oan it Minor Planet Center, in sintrale hub fan NASA's planetêre ferdigeningsstrategy. De infografyk lit lykwols in steurend feit sjen: fan dy 32,000 near-ierde asteroïden binne mear as 10,000 grutter as 140 meter yn diameter. As ien fan dizze soe botse mei de ierde, se kinne potinsjeel wiskje hiele stêden.

Om de skaal fan ferneatiging yn perspektyf te setten, waard de Tsjeljabinsk-meteoar dy't Ruslân yn 2013 sloech, rûsd op syn heechst 20 meter yn diameter. In asteroïde sân kear sa grutte soe noch mear ferneatigjend wêze, wierskynlik de grûn berikke en wiidferspraat ferwoasting feroarsaakje. Ofhinklik fan syn ynslachlokaasje kin sa'n asteroïde mooglik miljoenen libbens opeaskje.

Nettsjinsteande it hjoeddeistige gebrek oan bekende asteroïden op in botsingskoers mei de ierde, is de meast alarmearjende statistyk yn 'e infografyk dat NASA's saakkundigen leauwe dat wy mar minder dan de helte fan' e near-ierde asteroïden fan dizze grutte hawwe ûntdutsen. Der wurdt rûsd dat d'r noch mear as 14,000 140 meter brede asteroïden moatte identifisearre wurde, tegearre mei sa'n 50 1 kilometer brede asteroïden.

De planetêre ferdigeningsmienskip, besteande út ferskate organisaasjes, set har yn foar it ferbetterjen fan ús begryp fan dizze potensjele bedrigingen. De infographic tsjinnet as in herinnering oan de urginsje om troch te gean mei sykjen nei en folgjen fan dizze near-ierde asteroïden. Elke ynspanning, ynklusyf de fersprieding fan ynformaasje fia infografiken, kin helpe yndividuen te ynspirearjen om mei te dwaan oan 'e jacht nei dizze potensjeel gefaarlike himelske objekten.

Boarne: Universe Today