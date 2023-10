Jupiter's Mysterious Jet Stream ûntdutsen troch NASA's James Webb Space Telescope

NASA's James Webb Space Telescope hat in ôfbylding makke fan in earder ûnbekende funksje yn 'e sfear fan Jupiter. De ôfbylding lit in hege snelheid jetstream sjen dy't oer 3,000 myl oerspant en sit boppe de wichtichste wolkekken by Jupiter's evener.

Lead auteur Ricardo Hueso fan 'e Universiteit fan Baskelân yn Bilbao, Spanje, spruts fernuvering út oer de ûntdekking, en sei: "Wat wy altyd sjoen hawwe as wazige wazigen yn 'e sfear fan Jupiter, ferskine no as skerpe funksjes dy't wy kinne folgje tegearre mei de fluggens fan 'e planeet rotaasje.”

De jetstream stiet foar in dynamysk en fluchbewegend waarsysteem op Jupiter. Dizze fynst smyt nij ljocht op de komplekse en hieltyd evoluearjende sfearen fan gasgiganten lykas Jupiter.

It byld fêstlein troch de James Webb Space Telescope jout prachtige details fan Jupiter syn wolkentoppen, aurorae en swakke ringen. It is diel fan in gruttere stúdzje útfierd troch NASA om de yngewikkelde prosessen en funksjes fan 'e gasgigant te begripen.

De ûntdekking fan 'e jetstream draacht by oan ús kennis fan Jupiter's atmosfearyske dynamyk en beljochtet it belang fan avansearre teleskopen lykas de James Webb Space Telescope by it ûntdekken fan 'e mystearjes fan ús universum.

(Boarne: NASA)

Definysjes:

- Jet Stream: In hege snelheid, smelle luchtstream fûn yn 'e sfear fan' e ierde, faak ferantwurdlik foar waar patroanen en lucht beweging.

- Gas Giant: In grutte planeet dy't benammen bestiet út wetterstof en helium, lykas Jupiter en Saturnus.

boarnen:

- NASA: https://www.nasa.gov/