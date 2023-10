Nije ôfbylding fan NASA toant Annular Solar Eclipse oer Noard-Amearika

In resinte ôfbylding útbrocht troch NASA toant it ongelooflijke momint doe't miljoenen Amerikanen tsjûge wiene fan in ringfoarmige sinne-fertsjustering op 14 oktober. It byld, fêstlein troch NASA's EPIC imager oan board fan it Deep Space Climate Observatory, toant de ierde fertsjustere as de moanne foar de sinne giet.

In ringfoarmige sinnefertsjustering fynt plak as it skaad fan 'e moanne de ierde krúst, wêrtroch in "ring fan fjoer" -effekt ûntstiet foar dyjingen dy't op it juste plak op it krekte momint binne. Dizze bysûndere eclipse wie wichtich om't it de Feriene Steaten oerstuts, iets dat sûnt 2012 net bard is.

It byld is makke fan in punt sa'n 1.5 miljoen kilometer fan 'e ierde, tusken de sinne en ús planeet. Dit perspektyf makket dat de moanne lytser yn 'e himel ferskynt dan it eins is. It paad fan 'e fertsjustering begon yn Oregon en ferhuze nei it súdeasten, mei sichtberens yn Oregon, Nevada, Utah, Nij-Meksiko, Teksas, dielen fan Kalifornje, Idaho, Kolorado en Arizona.

De folsleine eclipse-skaad barde om 11:58 oere Sintraal Daglichttiid en koe allinnich sjoen wurde troch dyjingen dy't juste brillen brûke. It is wichtich om jo eagen te beskermjen by it besjen fan in sinne-eclipse om skea te foarkommen.

Wylst de folgjende plande ringfertsjustering yn 'e FS is ynsteld foar 21 juny 2039, sil in totale sinnefertsjustering de loften fan Teksas oant Maine op 8 april 2024 fertsjusterje. Hâld in each út foar dizze ferrassende himelske eveneminten!

