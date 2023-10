NASA Probe begjint reis nei Mysterious Metal World Asteroid Psyche

In NASA-romteskip mei de namme Psyche is de romte yn lansearre fan Cape Canaveral yn Florida om in asteroïde te besykjen mei de namme 16 Psyche. Dizze metalen wrâld wurdt leaud te wêzen gearstald út oant 60% izer en nikkel, mooglik de oerbleaune kearn fan in planeet-lykas foarwerp. Psyche sil op in seisjierrige reis fan 3.5 miljard km begjinne nei syn bestimming, leit yn 'e regio tusken de banen fan Mars en Jupiter.

De missy hat as doel om nije ynsjoch te jaan oer de gearstalling en struktuer fan asteroïden. Fan 'e bekende miljoen en in heale asteroïden yn it sinnestelsel diele mar njoggen ferlykbere eigenskippen as Psyche, wêrtroch't it in seldsum en wichtich objekt fan stúdzje is. It romteskip sil Psyche op ferskate ôfstannen draaie om syn foarm, ynterne struktuer en komposysje yn kaart te bringen by oankomst yn augustus 2029.

Wittenskippers ferwachtsje de ûntdekkingen dy't wurde makke tidens dizze missy. De gefolgen fan lytse mikrometeoroïden mei hege snelheid op metalen objekten yn 'e romte wurde ferwachte dat se in spiky uterlik meitsje, dat kin wurde waarnommen op it oerflak fan Psyche. Oanfoljende komponinten, mooglik gielgriene, swevelrike rotsen, binne ek ûntdutsen. Astronomy-ynstruminten sille brûkt wurde om gegevens te sammeljen en de wiere aard fan Psyche te fêstigjen, ynklusyf it ûntsiferjen fan har magnetysk fjild.

De unike komposysje fan Psyche hat ynteresse yn potinsjele mynboumooglikheden yn 'e romte opwekke. De mooglike wearde fan 'e boarnen fan' e asteroïde wurdt rûsd op trillions fan dollars. Saakkundigen suggerearje lykwols dat de ûntwikkeling fan sa'n yndustry noch fier yn 'e takomst leit en foaral romtereismissys profitearje soe troch it brûken fan mined materialen foar brânstof en djippe romteferkenning.

De Psyche-missy sil ek twa technologyen testen en evaluearje foar takomstige romteferkenningsdoelen. It romteskip sil elektryske oandriuwing brûke, mei help fan sinne-enerzjy om in stream fan xenongas te fersnellen foar strekking. Derneist sille laserstralen wurde brûkt om de snelheid fan gegevensoerdracht te ferheegjen.

NASA hat tasein alle bylden fan Psyche beskikber te stellen foar it publyk binnen in healoere nei syn weromkomst nei ierde.

