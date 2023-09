NASA foarseit kâns dat asteroïde Bennu de ierde slacht, potinsjele ynfloed op gebiet de grutte fan Texas

NASA-wittenskippers hawwe soargen makke oer de mooglikheid dat asteroïde Bennu yn 'e takomst mei de ierde botsing makket, in potinsjele bedriging foar in gebiet de grutte fan Teksas. Bennu is in Near-Earth Object (NEO) dat sawat elke seis jier troch de planeet foarby komt en sûnt syn ûntdekking yn septimber 1999 ûnder observaasje west hat.

Neffens saakkundigen is d'r in kâns dat Bennu troch in "gravity keyhole" kin passe, syn trajekt te feroarjen en it op in botsingskoers te setten mei de ierde yn it jier 2182. In resinte stúdzje útfierd troch it OSIRIS-REx-wittenskipsteam suggerearret dat Bennu hat in kâns fan 0.037% (1 op 2,700) om Ierde te reitsjen, ôfhinklik fan syn folgjende flyby yn 2135.

De massa en grutte fan 'e Bennu-asteroïde binne signifikant lytser yn ferliking mei de asteroïde dy't 66 miljoen jier lyn it útstjerren fan 'e dinosaurussen feroarsake. Bennu mjit mar in tredde fan in kilometer breed, rûchwei de grutte fan trije stedsblokken. Nettsjinsteande syn lytsere grutte soe de ynfloed fan Bennu op ierde in enerzjy frijlitte dy't lykweardich is oan 1,200 megaton, wat 24 kear machtiger is as hokker minskemakke kearnwapen.

Davide Farnocchia, de stúdzjelieder fan it Centre for Near-Earth Object Studies, hat kommentaar oer de krektens fan 'e asteroïde syn trajektberekkeningen. De OSIRIS-REx-gegevens hawwe mear krekte ynformaasje levere, wêrtroch wittenskippers de grinzen fan har modellen kinne testen en it takomstige trajekt fan Bennu oant 2135 krekt foarsizze.

Hoewol de kâns dat Bennu mei de ierde botsing wurdt beskôge as leech, sil trochgeande monitoaring en fierdere stúdzje fan 'e asteroïde essensjeel wêze om in better begryp te jaan fan syn takomstige paad. Mei foarútgong yn technology en mear ûndersyk hoopje wittenskippers strategyen te ûntwikkeljen om potensjele asteroïde-ynfloeden te ferminderjen en ús planeet yn 'e takomst te beskermjen.

